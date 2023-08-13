Мнение: Локомотив?

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником всех причастных к строительному комплексу.

Эта отрасль, по словам президента, и сегодня «по праву считается одним из локомотивов национальной экономики».

Читая поздравление Путина строителям, споткнулся об образ локомотива. Почему-то вспомнилось, что строительная отрасль стала локомотивом не только национальной экономики, стройкомплекс стал еще и «палочкой выручалочкой» или тем же «локомотивам» для правоохранительных органов.

Когда арестовали подполковника ФСБ Кирилла Черкалина и у него обнаружили девять центнеров денег на сумму порядка 12 млрд в рублевом эквиваленте, покровители офицера ФСБ тут же вспомнили стройкомплекс. И скоренько сварганили уголовное дело о мошенничестве, связанном с возведением многоэтажек в одном из районов Москвы. Черкалин признал вину, раскаялся, получил 7 лет колонии. И нынешней осенью, думаю, уже освободится по УДО.

Когда у полковника МВД Дмитрия Захарченко обнаружили 8 млрд в рублевом эквиваленте, тоже не знали, как объяснить происхождение денег. И придумали взятки от одного из основателей и акционеров строительной компании «1520» Валерия Маркелова.

Маркелов вины не признал. И его уморили в «Лефортово». Когда все уже понимали, что он смертельно болен, его продолжали держать в застенках, лишив возможности начать полноценное лечение и притормозить развитие рака поджелудочной железы. А освободили, когда медицина была уже бессильна. Маркелов ушел из жизни 13 июля. Ушел несломленным, так и не признав вины.

В общем, как не крути, но стройкомлекс – это не только «локомотив экономики», как говорит Владимир Путин, но и локомотив многих уголовных дел…. Так или не так?

Фотография отсюда

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