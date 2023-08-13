Мнение: Грузинский сценарий, Путина уважают больше Байдена и кто хотел конфликта меньше всех

1. 15 лет назад в эти дни Россия успешно завершила операцию по принуждению к миру Грузии. Однако полноценного мира тогда не было заключено. Не исключено, что и нынешняя специальная военная операция завершится подобным образом — мир будет фактическим, без подписания каких-либо официальных бумаг. О возможном «грузинском сценарии» завершения СВО пишет Кримсональтер (ссылка):



Вчера, господин Медведев (в посте об итогах грузинского эпизода) справедливо провёл определённые параллели с нынешней украинской ситуацией:

“[…] Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьётся мира на своих условиях.”

Стоит посмотреть на несколько технических, но важных вопросов, как раз про “мир на своих условиях”:

А. Было ли получено официальное признание новых территориальных реальностей со стороны Грузии? Нет. Признание получилось “молчаливым” (это тоже медведевский термин из другого поста). Имеет ли это значение с практической точки зрения? Тоже нет, вот уже 15 лет как не имеет.

Б. Были ли проведены некие полноценные, масштабные, высокоуровневые официальные переговоры (“мирная конференция”) по линии Тбилиси – Москва? Нет. И это тоже не имеет никакого практического значения.

В. Был ли подписан некий всеобъемлющий детальный документ, регламентирующий отношения между странами (с приложениями, и т.д.)? Нет.

Г. Получила ли Москва официальные, подписанные кровью Буша и скреплённые большой печатью Конгресса США, торжественные обещания, что Грузию не примут в НАТО? Нет. А Грузию за эти годы почему-то в НАТО не приняли. Даже таймлайна нет. Удивительность на удивительности.

Я это к тому, что может, зря ваш покорный слуга называет наиболее вероятный (к сожалению, не единственно возможный) сценарий завершения украинского эпизода “корейским”. Он вполне может быть на самом деле “грузинским”. Это терминологическое уточнение.

2. Американская пропаганда сильна, но не всесильна. Несмотря на все усилия западных СМИ, в американской соцсети X (бывшем Твиттере) Владимира Путина уважают намного больше, чем Джо Байдена (ссылка):

Путин лидирует в опросе по уровню уважения к некоторым мировым лидерам.

Согласно данным статистического агентства World of Statistics, российский президент получил 35,6% голосов. Следом за ним идёт премьер-министр Индии Нарендра Моди с 33,7%.

За Зеленского проголосовали 21,9% пользователей, а Байден набрал лишь 8,9%.

Опрос был опубликован на странице агентства в соцсети X, в нём приняли участие более 820 тыс. пользователей.

Понятно, что такие результаты — скорее заслуга Джо Байдена, нежели нашего президента. Однако нам внутренние конфликты в США на руку: чем ближе выборы, тем меньше времени у американских политиков остаётся сил, чтобы вредить другим странам.

3. К вопросу о том, кому нужно было поджечь Украину (ссылка):

Конфликта в Украине хотели все, кроме России, заявил внештатный автор консервативного электронного журнала American Thinker, старший научный сотрудник Центра политических исследований Лондона в Нью-Йорке (LCPR) Alexander Markovsky в материале «Расходная страна может скоро израсходоваться».

Автор напомнил, что после падения Берлинской стены НАТО распространился по всему миру. После унизительного поражения в Афганистане альянсу потребовалась еще одна война, чтобы оправдать свое существование. Эта война должна была контрастировать с предыдущим провалом НАТО. Альянс решил, что конфликт в Украине будет резким и коротким, без жертв со стороны Запада. И на этот раз НАТО одержит победу.

«Лидеры НАТО, казалось, наслаждались перспективой войны. Когда в декабре 2021 года в последней отчаянной попытке Путин потребовал, чтобы НАТО прекратил расширение на восток и взял на себя обязательство не принимать Украину в НАТО, генсек НАТО Йенс Столтенберг высокомерно отверг любое обсуждение этой темы», — пишет автор.

«Зеленскому тоже ничто не мешало избежать войны. Если бы он отказался от своей просьбы о членстве в НАТО, это удовлетворило бы требования Москвы, и вторжение было бы отменено. Однако коррумпированные правители в Киеве не руководствовались заботой о стабильности и целостности Украины. Ими двигали миллиарды финансовой и военной помощи и неограниченные перспективы личного обогащения», — считает он.

Некоторые европейцы увидели для себя возможность для расправы с Россией, тем более без непосредственного военного участия. Президент США Джо Байден надеялся выбраться из Афганистана и сделать украинский кризис поворотным моментом своего президентства, пишет автор.

«По иронии судьбы, этой войны хотели все, кроме [президента РФ Владимира] Путина», — заявил он.

У США была масса возможностей остановиться. Не устраивать Евромайдан в 2014. Не разрешать новым властям Украины бомбить Донбасс. Приказать Киеву выполнить Минские соглашения… И это я только начал перечислять многочисленные переломные точки, на любой из которых США могли бы всё закончить. Представьте только: если бы не Евромайдан, Украина была бы сейчас тихой восточноевропейской страной, с Крымом, с Донбассом, с работающей экономикой, с населением в 40 млн человек.

Если американский политик протягивает вам руку дружбы, плюньте ему в лицо — вот как сделали это сейчас новые власти Нигера. Американцы, вероятно, попытаются вас уничтожить. Однако отбиться от нападения США вполне реально, это разумный риск. Если же страна ляжет под США, американцы просто изувечат её, как Украину.