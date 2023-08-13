Рупор кремлевской пропаганды: Война в Украине. Сводка 13.08.2023

Война на Украине. Сводка 13.08.2023

1. Запорожское направление. ВС РФ продолжают отбивать атаки ВСУ в районе Работино, прочно удерживая контроль над поселком, а также менее интенсивные попытки противника атаковать в районе Пятихаток. Для ВСУ захват Работино по сути является сейчас уже чисто имиджевым мероприятием, которое может хоть как-то ответить на вопрос, за что 2 с лишним месяца все окрестности Работино заваливали трупами и остовами техники. О каком-то глубоком прорыве на этом участке речь уже не идет.

2. Времьевский выступ. Ситуация для нас здесь осложняется. Противник зацепился за северную часть Урожайного. Часть села фактически в серой зоне. Если наших оттуда выдавят окончательно, то тогда противник сможет установить более прочный контроль над Старомайорским и спрямить фронт, после чего попытаться усиливать давление в районе Новодонецкого и Приютного, а также пытаться развивать наступление на Старомлыновку. Ресурсы для дальнейших атак на этом участке у противника пока еще есть, поэтому эту активность нельзя недооценивать.

3. На Угледарском, Марьинском и Авдеевском направлениях без существенных изменений, идут позиционные бои с крайне небольшими подвижками. Основные усилия стороны сейчас направляют на другие участки фронта.

4. На Артемовском направлении наши войска успешно продолжают отбивать атаки противника к северо-западу и юго-западу от Артемовска. Взять хотя бы один из значимых поселков в районе Артемовска противник так и не смог. Весьма символическим актом выглядит переброска Сырского на командование обороной Купянска, хотя именно Сырский командовал начавшимся 10 мая наступлением ВСУ под Артемовском. Как итог, Сырского перевели из под Артемовска, за 3 месяца Сырский с тяжелыми потерями взял лишь пачку лесопосадок и снял непосредственную угрозу с Часов Яра и Красного, при этом были сожжены в боях те резервы, которыми изначально предполагалось "окружать Артемовск".

5. На Северском выступе без существенных изменений. Судьба выступа во многом сейчас зависит от того, получится ли у ВС РФ в ближайшее время выйти к северному берегу Северского Донца и взять под огневой контроль дорогу Северск-Белогоровка.

Продавить оборону противника у Белогоровки и Спорного пока не получается. Противник в свою очередь ничего не смог извлечь из своей активности в районе Раздоловки и Васюковки.

6. На Сватовском и Купянском направлениях продолжается наступление ВС РФ.

Продолжается продвижение в районе Кармазиновки и Новоселовского, где расширяется зона контроля. У Торского и Терны пока нового продвижения нет, противник своими контратаками сковывает здесь нашу активность, чтобы не допустить продвижения к Красному Лиману и Ямполю. К северо-востоку от Купянска продолжается наше неспешное продвижение, противник регулярно теряет опорные пункты и продолжает эвакуацию из населенных пунктов в районе Купянска в ожидании предстоящих боев. Переброшенные сюда резервы противника пока не смогли изменить сложившуюся тенденцию. Инициатива здесь прочно принадлежит нашим войскам.

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