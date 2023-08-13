 

Врач Андреева назвала способы предотвратить вздутие живота

13.08.2023, 20:00, Разное
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Чтобы избавиться от неприятного ощущения вздутия живота, существует несколько простых и эффективных подходов. Эксперт в области медицины Ирина Андреева предоставляет полезные советы для поддержания здоровья пищеварительной системы.

Спешка при еде часто сопровождается проглатыванием воздуха, который может накапливаться в желудке и вызывать вздутие. Поэтому старайтесь уделять время приему пищи, пережевывая ее тщательно.

Бобы, капуста, лук, брокколи, газированные напитки и искусственные подсластители могут вызывать вздутие. Если вы замечаете, что некоторые продукты вызывают дискомфорт, употребляйте их в умеренных количествах или исключите из рациона.

Клетчатка важна для нормального пищеварения, однако резкое увеличение ее потребления может вызвать вздутие. Добавляйте клетчатку в рацион постепенно, чтобы организм успел приспособиться.

Правильное пищеварение требует адекватного уровня гидратации. Пейте достаточное количество воды, чтобы поддерживать работу пищеварительных ферментов и облегчить движение пищи в кишечнике.

Мятный, ромашковый или фенхелевый чай успокаивают желудок, способствуя уменьшению газообразования и вздутия.

Активный образ жизни способствует улучшению пищеварения и снижению вздутия. Даже короткая прогулка после еды может оказать положительное воздействие.

Оба эти привычки могут привести к глотанию большего количества воздуха, что способствует вздутию живота.

Пробиотические бактерии помогут улучшить баланс кишечной флоры и снизить проблемы с пищеварением.

Стресс оказывает негативное воздействие на пищеварение и может усиливать вздутие живота. Попробуйте практиковать йогу, медитацию или глубокое дыхание, чтобы снизить стресс.

Если вздутие живота становится хронической или сильно болезненной проблемой, это может свидетельствовать о наличии основного заболевания. В таком случае необходимо проконсультироваться с врачом.


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