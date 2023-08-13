 

Названы способы предотвратить развитие геморроя

13.08.2023, 20:00, Разное
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Многие сталкиваются с неприятной темой геморроя. Несмотря на дискомфорт, есть пути облегчения и предотвращения этого недуга.

Балансированное питание с клетчаткой

Диета богатая клетчаткой играет важную роль в профилактике и лечении геморроя. Клетчатка придает стулу мягкость, содействуя легкости процесса опорожнения кишечника. Полезные источники клетчатки — фрукты, овощи, цельнозерновые и бобовые.

Соблюдение водного баланса

Сохранение уровня воды в организме имеет важное значение. Недостаток воды может усугубить запоры и способствовать геморрою. Регулируйте питье, чтобы поддерживать нормальное пищеварение.

Деликатная гигиена

После дефекации используйте мягкую туалетную бумагу или влажные салфетки, чтобы избежать раздражения кожи. Осторожное обращение с этой областью поможет избежать дополнительных неприятностей.

Тепловые ванны для облегчения

Тепловые сидячие ванны – отличное средство от боли и зуда. Освободитесь на 15-20 минут в ванной с теплой водой. Повторяйте это в течение дня, чтобы почувствовать облегчение.

Натуральные мази и кремы

Доступны безрецептурные средства – мази и кремы – которые помогают справиться с болезненностью и зудом. При выборе обращайте внимание на активные компоненты, такие как гамамелис или декспантенол.

Регулярные физические упражнения

Активный образ жизни способствует кровообращению и поддерживает нормальное пищеварение. Даже несколько минут ходьбы каждый день или другие стимулирующие кровообращение активности приносят пользу.

Избегайте длительного Сидения

Для тех, кто проводит много времени в сидячем положении, важно делать регулярные перерывы для движения. Долгое сидение может негативно влиять на состояние геморроидальных образований.

Профессиональное медицинское вмешательство

Сильная боль или кровотечение – признаки для обращения к врачу. В некоторых случаях может потребоваться медикаментозное лечение, перевязка резинкой, склеротерапия или даже хирургическая помощь в тяжелых ситуациях.

Будьте внимательны к симптомам

Зуд или боль в области ануса могут быть признаками различных состояний, включая анальный рак. Необходимо вовремя обращаться за помощью, чтобы обеспечить раннее вмешательство и улучшить здоровье.


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