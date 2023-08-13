Мнение: Из Навального делают Медведева

На сайте Навального (который непонятно кто ведет, но, видимо, ФБК, хотя опять же непонятно кто – Волков? Или Мария Певчих?) появилось новое «Письмо Навального» – последнее, уже после того, как ему влепили вообще ни с чем не сообразный «приговор» в 29 лет «особого режима». И это – при том, что Навальный никого не убил, ничего не украл, госсекреты не выдавал уже хотя бы потому, что их не знал. Да и какие у нынешней РФ могут быть секреты? Всё давно более чем ясно.

И при этом новое «Письмо» с заголовком «Люто, бешено ненавижу» – какое-то странное. Потому что оно целиком посвящено признаниям и покаяниям Алексея по поводу 90-х, Ельцина, Чубайса и «реформаторов» – якобы это именно их он люто-бешено теперь ненавидит.

Я не к тому, что Навальный обязан Ельцина любить; странно, что именно такой момент выбран. Политику дали 29 лет буквально ни за что, переводят на абсолютно жуткий «особый режим» содержания, специально предназначенный для полной ломки человека и превращения его в «овощ» (по-хорошему, такого «режима содержания» быть вообще не должно, ни для кого, даже для самых страшных террористов на земле). И так-то было непонятно, каким вообще образом Навальный передает свои «письма на волю», и сам ли их пишет. Но после перевода на ТАКОЕ писать, по-видимому, точно не получится, там «10 лет без права переписки». Т.е. это, возможно, последнее письмо.

И вот что – именно в такой момент сообщать всем, что, на его взгляд, выборы 1996 года «были фальсифицированы»? Или что «я теперь люто-бешено» ненавижу Ельцина, который уже почти 20 лет как умер?

Само начало «второго письма» звучит дико:

«Давно собирался написать об этом. Ну, пусть будет первым постом после нового приговора. Исповедь практически. Мне надо побороть эти ненависть и страх, может быть, вы мне поможете в этом».

В смысле?? Как «поможете»? Это такой призыв – «поговорите со мной о Ельцине»? Но каким образом рядовой россиянин или рядовой (да и даже нерядовой) релокант сможет это сделать?

Думаю, что этот оборот вставил подражатель, возможно, даже какой-нибудь КГБ-GPT, которому «скормили» предыдущие тексты Навального; гебисты ведь тоже пытаются как-то следить за модными веяниями и по привычке «цап-царапать» оттуда «передовые технологии». И Навальный действительно писал так – когда был на свободе; но от сидельца, только что приговоренного к 29 годам, это звучит нелепо.

Вообще, это ведь вполне в духе нынешнего режима с его «спецоперациями» – украсть личность. Как 100 лет назад Ильф с Петровым придумали «резинового Полыхаева», который тискал однотипные резолюции при помощи своего «универсального штемпеля», сам находясь при этом неизвестно где. А Кремль нынче пошел дальше и создал, например, «резинового Медведева», и, возможно, «резинового Навального». За Медведа пишут в режиме нон-стоп злобные пасквили и призывы к Армагеддону, пока он беспробудно пьет – и, по всей видимости, решили сделать то же самое и с Навальным. Ведь он никак не может сам, вживую, ни подтвердить, ни опровергнуть свои слова.

На самом деле невероятно, что человека в положении Навального могут волновать такие вещи, как «ничего я не могу с собой поделать и люто, бешено ненавижу тех, кто продал, пропил, растратил впустую тот исторический шанс, что был у нашей страны в начале девяностых. Ненавижу Ельцина с «Таней и Валей», Чубайса и всю остальную продажную семейку, которые поставили Путина у власти. Ненавижу аферистов, которых мы почему-то называли реформаторами. Сейчас-то ясно как день, что ничем, кроме интриг и собственного благосостояния, они не занимались». Но вот сама стилистика письма – как раз из аресенала «резинового Медведева», тот тоже все время кого-то люто ненавидит. Может, там оба варианта один набор копирайтеров пишет?

Но если письмо за Навального написали гебисты – то зачем? Тут как раз мотивация может быть понятна и проста: ресурсы у правящей ОПГ тают, положение, говоря откровенно, хуже губернаторского – и наверняка обостряются отношения внутри всей этой «элиты». В таких случаях «царю» обычно рекомендуется кинуть на съедение озверевшей дворне один из своих приближенных кланов, позволив разорвать там всех на куски и, главное, раздербанить их собственность. Дворня на какое-то время займется дракой за куски и перестанет служить угрозой безопасности своего «вожака».

А кто сейчас самый слабый клан? Очевидно, что как раз «Семья», «семейные». Не только «Таня-Валя», но и, по всей видимости, группа Альфа, Абрамович, бедовые Фридман с Авеном и вся вот эта шобла. От них как раз на днях и американцы отреклись, убрали «крышу» (Минфин США ввел против них санкции «в полный рост»). И тут как раз и письмо от «резинового Навального» подоспело! Совпадение? Не думаю.

Решили, словом, показать, что вся «Семья» утратила, дескать, весь авторитет даже в среде «несистемной оппозиции». Это, мол, нелишнее.

И сейчас будут мочить и дербанить. А что они еще умеют…