 

“Споры и войны”: Агутин назвал проблему в браке с Варум

13.08.2023, 19:45, Новости дня
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Дорога семейной жизни не бывает простой и гладкой. Это всегда труд. Каждый день надо класть по кирпичику любви, ведь без нее брак не имеет смысла. Сохранить и приумножить личное счастье удалось немногим звездам шоу-бизнеса. В этом отношении Леонид Агутин и Анжелика Варум могут похвастаться настоящим мастерством. С 1997 года их страстный роман плавно перетек в духовную связь.

В свежем интервью исполнитель песни “На сиреневой луне” рассказал, что каждые пять лет партнер в отношениях становится другим. И тогда возникает проблема: надо влюбиться в него снова или разойтись насовсем. Леонид Агутин отметил, что несколько раз влюблялся в свою жену, поэтому они до сих пор вместе.

Анжелика Варум остается желанной в глазах супруга, поскольку в ней сплетаются две сущности: воробья и начальника. Изначально певец полюбил взбалмошную девчонку, которую хочется оберегать. Она превратилась во взрослую командиршу, сохранив яркую природную индивидуальность. Леонид Агутин говорит о жене с нежностью и теплотой.

“Мы каждые пять лет проходили новые стадии, через легкие споры и войны проблема выстраивалась все равно”,
— отметил певец.

Кругом говорят, что в этой паре сочетаются люди разных темпераментов. Однако Леонид Агутин не может с этим согласиться полностью. По словам артиста, Анжелика Варум похожа на него, а он
— на нее.


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