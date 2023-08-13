У переболевших ковидом велик риск заболеть раком

В последнее время всеобщее внимание приковано к пандемии COVID-19, именно эта тема стала одной из самых обсуждаемых. Однако, помимо осложнений, связанных с инфекцией вирусом SARS-CoV-2, недавние исследования показали, что у некоторых переболевших COVID-19 может возникнуть повышенный риск развития рака. Один из ведущих иммунологов, доктор Иван Крючков, подтвердил эту тревожную связь.

Прежде чем приступить к подробностям исследования, стоит отметить, что рак – сложное и многогранный набор заболеваний. Множество факторов, включая генетическую предрасположенность, воздействие окружающей среды, образ жизни, играют роль в развитии онкологических заболеваний.

Согласно исследованию доктора Крючкова и его команды, системный воспалительный ответ, вызванный коронавирусной инфекцией, может привести к нарушенной функции иммунной системы. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность развития раковых клеток.