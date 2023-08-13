 

Российским ученым удалось восстановить слух пациента

13.08.2023, 19:35, Разное
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Группа российских ученых недавно достигла прорыва в области медицины, проведя уникальную операцию по восстановлению слуха. Этот медицинский триумф исследователей вызывает восхищение и надежду, поскольку открывает новые возможности для миллионов людей, страдающих от разных уровней потери слуха.

Операция основывается на использовании инновационной технологии, разработанной российскими учеными. В ее основе лежит использование нейропротеза, который обеспечивает прямую связь между нервами слухового аппарата и мозгом. Это позволяет преодолеть повреждения и восстановить слуховую функцию практически в полной мере.

Процедура восстановления слуха начинается с имплантации нейропротеза в слуховую систему пациента. После этого следует реабилитационный период, в течение которого пациент обучается воспринимать и интерпретировать звуки с помощью новоиспеченного аппарата. Ключевым моментом является коммуникация и сотрудничество между пациентом и специалистами, чтобы обеспечить наибольший успех операции.


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