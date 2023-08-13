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13.08.2023, 19:33, Разное
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Роспотребнадзор ответил, зачем каждый месяц закупает несколько тысяч тонн деликатесов в Европе и США.

Санкции против РоссииКак выяснили недавно журналисты, речь идёт о мясных, рыбных, молочных продуктах, а также об элитном алкоголе, редких грибах и изысканных фруктах – всего в списке пять тысяч единиц.

В ведомстве заверили, что не открывали никакую всероссийскую сеть специальных распределителей, хотя в изначальном журналистском запросе это вообще не упоминалось – вопрос был лишь о том, зачем нужно столько «запрещёнки». Продукты, как оказалось, детально изучаются в засекреченных институтах для выявления новых фактов об их вреде.

– Мы должны знать, чем Запад травил нас с начала 1990-х годов, – говорит начальник торгово-распределительного отдела Роспотребнадзора Борис Михалёв. – Последствия употребления импортных продуктов, к сожалению, могут проявляться ещё много лет, и мы должны знать, что с этим делать.

В импортных продуктах, добавил чиновник, уже найдены вещества с индексом E, которые, как известно, все без исключения являются ядохимикатами, меняющими ДНК. Также в овощах и фруктах из Европы выявлены следы генетических мутаций, вызванных скрещиванием разных видов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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