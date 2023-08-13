В поисках лунной воды

Россия вывела на орбиту модуль «Луна-25». Посадка намечена на 21 августа. Китайцы радуются.



Запуск ракеты-носителя со спутником «Луна-25» 11 августа 2023 года с космодрома «Восточный». Фото: Роскосмос Медиа

С космодрома «Восточный» 11 августа стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с аппаратом «Луна-25». Это первый отечественный аппарат для изучения Луны с 1976 года. После отделения от разгонного блока «Фрегат» аппарат лег на орбиту к Луне.

Российские энтузиасты освоения космоса настолько отвыкли от подобных событий и от удач, что некоторые пишут в телеграме: «Десять часов прошло — а она все летит!»

Впереди самый сложный этап — посадка модуля на Луну, которая запланирована на 21 августа.

Старт задержался на восемь лет — НПО им. Лавочкина начало строить «Луну-25» еще в 2013 году — то концепция менялась, то денег не было. С тех пор мировая космическая индустрия изменилась кардинально. Стоимость вывода и производства спутников самого разного назначения снизилась в десятки и даже сотни раз. В результате частные компании владеют группировками, превосходящими национальную группировку спутников России. Наша страна в роли догоняющего, поточное производство спутников только разворачивается.

Закрыв окончательно в середине 70-х годов прошлого века лунную программу, США (как и СССР) прекратили тратить усилия на относительно изученный и не обещающий уже сюрпризов естественный спутник Земли. Зато молодые космические державы избрали Луну целью, на которой они нарабатывали опыт и технологии полетов за пределами земных орбит. Конечно, полет к Луне не такая сложная задача, как настоящие межпланетные старты, и все же это уже межпланетный полет, обеспечивающий еще и престиж. Поэтому за прошедшие 30 лет на орбиту Луны слетали аппараты Китая, Европы, Индии, Японии, Южной Кореи и Израиля.

В целом дел на Луне действительно было не так уж много. Полеты к астероидам и планетам обещали кратно больше научных открытий. Туда главные космические державы и летали.

Самые многообещающие цели для космических полетов сегодня — спутники газовых гигантов за орбитой Марса.

Разумеется, исследуют их автоматические межпланетные станции.

Однако политики в США не решились поставить крест на своей пилотируемой космонавтике. Спустя 30 лет в рамках программы «Созвездие» и последовавшей за ней «Артемиды» началась подготовка намного более амбициозной программы возвращения человека на Луну. Прошлой осенью пилотируемый корабль США «Орион» (пока без экипажа) облетел Луну в испытательном полете. Следующий, запланированный на 2024 год, будет уже с астронавтами — они облетят спутник без посадки.

Замечу, что мягкую посадку на поверхность Луны осуществили только американцы, русские и китайцы. И вот теперь в этот престижный пул решила вступить Индия. После многократных неудач, катастроф и отложенных пусков ей наконец-то сопутствует успех:

аппарат «Чандраян-3» везет туда индийский луноход. Причем туда же, где должна сесть «Луна-25» — в район южного полюса. Но российский аппарат планируется посадить двадцать первого, а индийский — двадцать третьего августа. Вот так сегодня выглядит лунная гонка.

Истинное же соперничество разворачивается между США и Китаем. Поднебесная тоже собирается строить обитаемую лунную станцию. Пока неизвестно на орбите или на поверхности. По утвержденным срокам пусков и глубине проработки стоящих на пути такого сложного проекта проблем впереди с большим отрывом США.

Но с 2021 года в китайскую лунную программу, состоящую из ряда последовательных проектов, вступила Россия. У нас нет ни денег, ни индустриальных возможностей вести эту программу на равных, но та часть, которую возложили на российских ученых и конструкторов, значительна. И «Луна-25» считается ее частью.

Для возвращения на Луну «Роскосмосу» придется освоить заново некоторые этапы, давно пройденные СССР. Через несколько лет «Луна-26» будет изучать наш спутник с орбиты, далее «Луна-27» доставит туда луноход.

По мере осуществления программы предполагается вывести на новый уровень всю российскую космическую индустрию.

Получится ли? Неизвестно — «Луна-26» и «Луна-27» находятся лишь в стадии проектных работ. Сорванными сроками нас не удивишь. А проекта лунной станции с участием РФ нет пока даже в эскизе. Правда, все больше признаков того, что замена медийно активного Рогозина на посту главы «Роскосмоса» на Юрия Борисова имела для корпорации благотворные последствия.

Российская космическая индустрия много лет показывает довольно скромные результаты. По совокупности РФ пока держится на третьем месте — за США и Китаем, правда с большим отрывом. На орбиту вывели телескоп «Спектр-РГ», лабораторный модуль «Наука» пристыковался к МКС, в космосе появились первые аппараты коммуникационной системы «Сфера». Но на фоне темпов, развитых США и Китаем, эти успехи малозаметны.

После 24.02.2022 года все перевернулось, международное сотрудничество с самыми развитыми странами и мировыми монополиями для РФ невозможно. Поэтому роль пристяжной лошади в китайской лунной программе — прагматичный и неизбежный выбор. Если для Пекина и Вашингтона это гонка престижа, то для РФ — возможность держаться на мировом технологическом уровне.

Кстати, «Луна-25» должна искать для будущей российско-китайской станции воду в районе южного полюса Луны. И это будет первый в истории космонавтики непосредственный инструментальный поиск.

Если выделенные весьма скромные бюджетные средства используют рационально и не разворуют, как в ходе строительства космодрома «Восточный», будущие поколения жителей РФ вполне смогут выйти на один уровень с ведущими космическими державами.

Валерий Ширяев

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