Мнение: Деофшоризация ВК, цифровой завод и гравитационные аккумуляторы в России

1. Российская социальная сеть ВК («ВКонтакте»), сервера которой расположены в России (со штаб-квартирой в Петербурге) теперь переезжает в Россию ещё и в юридическом отношении, в калининградский офшор. Также ВК уходит с Лондонской биржи (ссылка):



Руководство VK приняло решение перерегистрировать компанию в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области, говорится в пресс-релизе компании 11 августа. Ранее соцсеть была зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

Решение было связано с государственной регистрацией в РФ. Теперь VK станет ПАО «ВК», говорится в сообщении.

Подобный шаг принесет дополнительные инвестиции Калининградской области и создаст новые рабочие места, считает гендиректор региональной Корпорации развития Андрей Толмачев. По его словам, статус международной компании можно получить при минимальном объеме инвестиций в 50 млн рублей.

Компания планирует проведение делистинга (исключение акций компании из оборота на бирже) глобальных депозитарных расписок (бумага, подтверждающая владение активами компании, которая не представлена в России). С 11 по 12 сентября 2023 года предполагается снятие с торгов на Лондонской фондовой бирже.

Что же, давно пора. Спасибо санкциям, которые процесс возвращения русского бизнеса резко ускорили.

2. В эпоху цифровизации в России открываются цифровые заводы (ссылка):



Московский Цифровой Завод — это проект компании ООО «НПО «3Д-Интеграция», работающей под брендом i3D. Проект реализуется при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ с целью развития инновационных технологий и представляет собой промышленную площадку для разработки отечественных технологий аддитивного производства и локализации зарубежных, а также выполнения проектов по импортозамещению, обратному проектированию и промышленной 3D-печати.

Московский цифровой завод (МЦЗ) включает три подразделения:

AM TECH — выполняет задачи по производству и конструированию, связанные с разработкой отечественных и локализацией зарубежных промышленных 3D-принтеров;

FHZL RUS — российско-китайское предприятие по локализации сборки 3D-принтеров для печати литейных форм песчаными смесями;

«СПИН» — аддитивное производство полного цикла с оказанием услуг 3D-печати по различным инновационным технологиям, а также услуг автоматизированного контроля и обратного инжиниринга с использованием метрологических 3D-сканеров и координатно-измерительных машин. <…>

На МЦЗ имеются инновационные 3D-принтеры, используемые для промышленной 3D-печати различными материалами — полимерами, металлами, керамикой и композитами.

На всякий случай, завод уже открылся, это не просто проект. При этом, снова спасибо санкциям и, дополнительно, курсу доллара, завод находится в отличных рыночных условиях: покупать импортное теперь сложно и дорого. Если думать хотя бы на 5-10 лет вперёд, нам всем это выгодно.

3. Читатели справедливо указывают, что не только в Китае, но и у нас в России делают гравитационные аккумуляторы (ссылка):