Найдена новая ветвь человечества

В Китайской Народной Республике было совершено захватывающее находка археологического значения – челюсть, принадлежавшую представителю неизвестной ветви древнего человека, возраст которого составляет поразительные 300 тысяч лет.

Этот уникальный артефакт был обнаружен в провинции Гуйчжоу на юге Китая. Он получил название “Друцзяиньшань 11” (Drōuzijāin, waning^1^’shan^1^’). Палеонтологи и археологи восхищены найденной челюстью, которая представляет собой нечто совершенно новое, ранее неизвестное научному миру.

Измерения и анализы позволили установить, что челюсть принадлежит индивиду, который в далекой прошлой эпохе жил на территории современного Китая. Этот неизвестный древний человек, судя по возрасту обнаруженной части скелета, датирующемуся примерно 300 тысяч лет, существовал на Земле гораздо раньше, чем было принято считать.