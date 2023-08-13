Тепловые волны в Антарктиде участятся

Ученые из Эксетерского университета провели интересное исследование, которое оказалось настоящим открытием для нашего понимания климатических изменений в мире. В ходе исследования было обнаружено, что волны тепла происходят даже в самом холодном уголке нашей планеты – Антарктиде.

Долгое время считалось, что Антарктида – это белая, мерзлая и неизменная земля, где ничего не происходит. Однако, новые данные показывают обратное. С помощью современных технологий и наблюдений, ученые выявили, что Антарктида также подвержена климатическим потеплениям и изменениям.

Волны тепла – это периодические и кратковременные потепления, которые возникают в определенных областях, вызваны изменением океанических и атмосферных условий. Эти волны тепла могут привести к быстрому таянию льда и снега, сильным изменениям экосистемы и влиянию на множество живых организмов, которые зависят от характеристик Антарктиды.