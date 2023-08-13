Стрижемся чаще: как избавиться от секущихся кончиков

Секущиеся и сухие кончики волос – самая частая проблема, от которой страдают многие девушки. Конечно, можно подстригать волосы каждые 1-2 месяца, но если обычные ножницы не помогают, а у вас есть желание отрастить длинные локоны, то необходимо постоянно заботиться о них. В этой статье рассказывается о причинах ломкости волос и об эффективных мерах борьбы с этой проблемой.

Причины секущихся волос

На состояние волос влияет питание и образ жизни, который ведет женщина:

Сладкая, мучная, жирная пища, злоупотребление кофе и газировкой ведет за собой проблемы с волосами. Недостаточное количество жидкости в организме. Необходимо выпивать не менее двух литров в день чистой воды. Курение и злоупотребление алкоголем негативно сказывается не только на общем здоровье человека, но и на состоянии его волос. Часто кончики волос секутся из-за недостатка витаминов в организме. Гормональный сбой, ослабленный иммунитет и стрессы отражаются на состоянии волос даже спустя некоторое время. Частое использование горячих приборов для ухода за волосами: фенов, плоек, утюжков.

Дома можно применять различные методы для борьбы с секущимися концами волос. Вот несколько вариантов.

Стрижка кончиков волос

Секущиеся кончики волос можно подстричь самостоятельно. Используйте парикмахерские ножницы, так как обычными можно легко повредить волосы, что может привести к появлению новых секущихся концов. Срезайте пряди примерно на 6 мм над местом расщепления. Не отрезайте слишком близко, иначе это может привести к повторному появлению проблемы.

Некоторые секущиеся концы образуют небольшой шарик над поврежденным участком. Убедитесь, что вы срезаете именно над ним. Помните, что после этой процедуры ваша прическа может измениться. Если для вас это критично, лучше сразу обратиться к парикмахеру.

Увлажнение волос

Регулярно используйте увлажняющие средства, такие как маски или кондиционеры. Они помогут сохранить влагу в волосах и предотвратить появление секущихся кончиков. Нанесите на волосы теплое масло, например, кокосовое или оливковое. Держите маску несколько часов, но можно оставить и на ночь. Повторяйте один-два раза в неделю.

Смешайте яичный желток с медом, оливковым маслом и лимонным соком. Нанесите смесь на кожу головы, а через 20-30 минут смойте. Повторяйте процедуру один-два раза в неделю.

Пилинг для кожи головы: используйте скраб для кожи головы, чтобы удалить омертвевшие клетки и улучшить кровообращение. Это поможет уменьшить количество секущихся кончиков и улучшить общее состояние локонов.

Защита от перегрева

По возможности не пользуйтесь феном или другими горячими инструментами для укладки волос, которые могут повредить кончики. Вместо этого используйте натуральные масла или спреи для защиты волос от теплового воздействия.