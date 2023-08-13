 

Жители африканской деревни в Тверской области угнали соседей в рабство

13.08.2023, 17:33, Разное
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Вопиющий инцидент произошёл через неделю после появления первых поселенцев из стран Африки в селе Морозово в Тверской области.

Как сообщают жители соседних деревень, граждане Конго, Эфиопии и Алжира, поселившиеся в Морозово, совершили десятки набегов на соседей и угнали в рабство до 100 человек. В ходе набега поселенцы применяли метательные копья, дротики, луки с отравленными стрелами, а также выкапывали на дорогах ямы, в которые попадались бегущие от нападающих селяне.

Корреспонденту «Панорамы» удалось пообщаться с замвождя Морозовского сельского района Пьером Мбувангой. Чиновник встретил нас в косоворотке из леопардовой шкуры и предложил попробовать сахарную свинину, приготовленную по дедушкиному рецепту. В ходе общения он объяснил, что набеги проводились в рамках ежегодного африканского праздника охоты и не должны были напугать или обидеть местных жителей – иначе это явный расизм с их стороны. Мбуванга сравнил эти мероприятия с бразильским карнавалом и пообещал, что вскоре все похищенные граждане смогут быть выкуплены своими родственниками.

– Не стоит так негативно воспринимать наши культурные традиции, – говорит Пьер Мбуванга. – Традиционные набеги с применением традиционного оружия – часть нашего культурного кода. Мы время от времени занимались подобным, когда учились в МГИМО, и тогда никаких вопросов не возникало. Нашим соседям я приношу свои искренние извинения за то, что мы их напугали, но советую как можно скорее собрать средства на выкуп. Мы не можем заставлять покупателей из Албании и Косово слишком долго ждать.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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