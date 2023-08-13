 

В России подешевел картофель

13.08.2023, 17:30, Разное
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Согласно информации, поступившей из пресс-службы Министерства сельского хозяйства России, отечественные производители картофеля снизили свои цены на 23,5% по сравнению с показателями предыдущего года. Данные анализа, проведенного агентством «РИА Новости» на основе статистических данных Росстата, указывают на то, что средняя стоимость обеда, включающего мясные котлеты и картофельное пюре, в июле составила 254,54 рубля, достигнув таким образом своего пика с июня 2022 года.

Согласно официальным сообщениям Минсельхоза, на девятый августа текущего года цены отечественных производителей на картофель уступают аналогичным ценам предыдущего года на 23,5%. Также следует отметить, что цены на сливочное и подсолнечное масло за последний год уменьшились соответственно на 1,8% и 13,8%, в то время как стоимость соли повысилась на 3,5%. Однако, начиная с января, цены на соль обратили тренд, снизившись на 0,2%.

Ситуация на рынке мясных продуктов также имеет свои особенности. В настоящее время наблюдается традиционное сезонное повышение цен на мясо, что характерно для летнего периода. Однако, по данным ведомства, в сентябре ожидается снижение цен, подтвержденное ведущими производителями мясных товаров.

Эксперты Центра развития Высшей школы экономики подчеркивают, что ослабление рубля к доллару и евро на 30% по сравнению с началом года может добавить к инфляции величину от 1,5% до 3%. В соответствии с мнением экспертов, опрошенных изданием «Ъ», к концу текущего года инфляция может достичь уровня 6%.


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