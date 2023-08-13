 

“Все рушится” – любовь и катастрофа в сериале “Постучись в мою дверь”

13.08.2023, 17:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Зрители по всему миру с придыханием наблюдали за романом Серкана и Эды, не скупясь на эмоции. Героям кино сочувствовали и переживали так, словно это реальные люди. И причина лежит на поверхности. Турецкий сериал “Постучись в мою дверь” отражает схему романтической связи, которая свойственна многим парам.

Когда сближаются два самодовольных человека, их условная любовь неизбежно приводит к катастрофе. Каждый в этом союзе привык ощущать себя центром Вселенной, а двух таких быть просто не может. К такому выводу пришел режиссер Всеволод Аравин, который создает российскую адаптацию сериала “Постучись в мою дверь”.

“Мы любим человека, но это тяготение порождает разрушение всех остальных тяготений. Все рушится”, – приводит слова мужчины Пятый канал.

Публика наблюдает за столкновением двух эгоцентриков, которые не желают пренебрегать личными интересами. Любовь и катастрофа в сериале – это две стороны одной медали. Режиссер отметил, что “брак” в русском языке означает и крах, и супружество. Оттого сериал “Постучись в мою дверь” и получил признание среди жителей РФ. Глядя на главных героев, они узнают в них самих себя.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Жители африканской деревни в Тверской области угнали соседей в рабство

13.08 / В России подешевел картофель

13.08 / LK-99 не сверхпроводник

13.08 / Электростанции отпугивают летучих мышей

13.08 / Мнение: О π-це актуальной повесточки… Это что же такое творится?

13.08 / Врач Алисова предупредила о возможном вреде йогурта с фруктами

13.08 / “Что с ним делать – я не знаю”: знаменитый певец разоблачил SHAMAN

13.08 / Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2023 года

13.08 / Силовики: мужчина, бросивший коктейль Молотова в офис Банка России, действовал не по указке мошенников, а по личной инициативе

13.08 / Невролог Ерохин предупреждает о вреде скрещенных ног для сердца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика