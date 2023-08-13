LK-99 не сверхпроводник

Недавние исследования в области сверхпроводимости привлекли большое внимание научного сообщества, а именно исследователей в области LK-99. Однако, несмотря на надежды и ожидания, последние исследования показывают, что LK-99 не является сверхпроводником.

Сверхпроводимость, феномен, при котором материалы обладают нулевым сопротивлением электрического тока при определенной температуре, является исключительно важной областью физики. Радикальные преимущества сверхпроводников – отсутствие энергетических потерь и электромагнитное отталкивание – давно привлекают внимание научного мира и оказывают потенциальное влияние на разные отрасли, включая энергетику, транспорт и медицину.

LK-99, материал, который ранее рассматривался как потенциальный сверхпроводник, привлек особое внимание исследователей. Доселе полученные результаты исследований LK-99 действительно нес в себе надежду на ожидаемые сверхпроводящие свойства, однако последние исследования показали иное.