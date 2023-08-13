 

Электростанции отпугивают летучих мышей

13.08.2023, 17:05, Разное
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Летучие мыши, как известно, являются важными членистоногими, которые выполняют множество ролей в экосистеме. Они прекрасные опылители растений, регулируют численность насекомых, а также выполняют другие функции, способствующие балансу природы. Однако, современное промышленное развитие ставит их выживание под угрозу.

Одним из отрицательных факторов, влияющих на этих ночных созданий, являются солнечные электростанции. Что же делает эти энергетические установки настолько нежелательными для летучих мышей?

Во-первых, летучие мыши с особой предпочтительностью обустраивают свои места обитания в темных и уютных местах, таких как пещеры, полости деревьев и подобные. Однако, солнечные электростанции с их яркими и мощными источниками света нарушают эту их привычку и привлекают их в зоны, которые не соответствуют их естественным потребностям.


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