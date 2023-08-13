 

В польских СМИ Украина побеждает, в российских – Путин, хотя это далеко не так

13.08.2023, 16:54, Новости дня
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Выдают желаемое за действительное — польский журналист Мариуш Чещлик раскритиковал освещение контрнаступления Украины в польских СМИ. В статье для Rzeczpospolita он отмечает, что, судя по их публикациям, «братья-украинцы» вот-вот уже захватят Москву. Однако отрезвление приходит с публикациями в отчётах западных аналитических центров. Оказывается, «великое» наступление ВСУ увязло на российских минных полях. И в западных СМИ это тоже признают, но не в Польше.


AP

«Всё указывает на то, что польские журналисты выдают свои потаённые желания за действительность. Украина не выигрывает эту войну, несмотря на то, что мы бы все этого очень хотели», — пишет в Rzeczpospolita польский журналист Мариуш Чещлик. 

В статье он обращает внимание на то, что если верить сообщениям большинства польских СМИ, то можно подумать, что «братья-украинцы» через мгновение уже захватят Москву: «они бомбят дома в России, нападают на корабли, завоёвывают плацдармы, ставят условия, что начнут переговоры с Путиным, когда он уйдёт с оккупированных территорий».

«Я вынужден признать, что на протяжении долгого времени я тоже в это верил», — рассказывает он.

«Жёлтый свет» зажёгся, когда Мариуш Чещлик заметил, что тема украинских неудач начала появляться в польских обсуждениях отчётов западных аналитических центров. «Красный свет» загорелся совсем недавно, когда я узнал из статьи The New York Times, что великое наступление Вооружённых сил Украины увязло на минных полях. Если бы я верил польскому освещению событий, то я бы жил, зная, что люди Владимира Зеленского буквально в одном шаге от окончательной победы над армией Путина», — подчёркивает он. 

Журналист объясняет, что, как правило, основная задача СМИ — это информирование, но, по его словам, к сожалению, не в Польше. «Для нас, однако, наиболее важной выступает убеждающая задача. На это было много причин», — разъясняет он. Главная из них уходит своими корнями ещё во времена политического поворота в стране: тогда журналисты коллективно встали на сторону оппозиции («Солидарность»), что, по его оценкам, вполне понятно, особенно учитывая тот факт, что значительная часть его лидеров ранее работала в подпольной прессе и издательствах. В свою очередь, молодые адепты, которые начинали свой профессиональный путь, хотели быть похожими на них и стоять на правильной стороне. «Отсюда и следует невыносимое морализаторство значительной части польских СМИ, непрестанно напоминающих, что достойно, а что нет», — негодует Мариуш Чещлик.  

Он говорит, что сегодня похожим образом дела обстоят с темой украинского конфликта. «Большинство журналистов настолько хотят, чтобы РФ проигрывала, что они подбирают информацию под этим углом и верят в то, что их собственные пожелания становятся реальностью», — резюмирует он в Rzeczpospolita. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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