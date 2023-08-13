Мнение: О π-це актуальной повесточки… Это что же такое творится?

Ожидаемо…

Всё шло, шло и пришло к драматическому финалу и полному п***у. Умные люди давно предупреждали, что так и будет. Но нет ведь! Некоторым «особо одарённым» захотелось лично пойти на грабли. Ещё и третировали всячески их, предупреждавших, разными нехорошими словами. Коллективно буллили, публично моббили и дружно шеймили всей толпой. Как школота, только взрослая и оттого более агрессивная.

Ну и доигрались.

Ешьте полной ложкой теперь!

На примере третьего сезона поначалу неплохого сериала «Ведьмак» от Netflix’а можно видеть, к чему приводит следование всем принципам расовой, гендерной, сексуальной и прочей инклюзивности, замешанной на толерантности с нотками фем-движения. Всему тому, что составляет актуальную повестку не только в мире шоу-бизнеса. К полному π-цу это приводит!

И не то, чтобы я принадлежал к фанатам фэнтезийной саги поляка Анджея Сапковского, по мотивам которой снято эпичное шоу для ТВ, но больно же глазам видеть, в какое г***о превращается интересная задумка вследствие желания авторов «быть в тренде». Удовлетворить всех, соблюдая идиотскую политкорректность.

Напомню, что первый сезон был посвящён похождением «ведьмака» Геральта из Ривии — человека-мутанта с необычно развитыми бойцовскими навыками, позволяющими ему зарабатывать на жизнь охотой на монстров за плату. В процессе своих странствий он встречает двух других главных персонажей — юную принцессу Цириллу из Цинтры, в чьих жилах течёт т.н. «старшая кровь», придавшая этой девочке-подростку магический потенциал и обусловившая всеобщую охоту на неё, и волшебницу Йеннифер из Венгерберга, лишённую способности к деторождению, но обладающую большой силой и сексапильной внешностью. По большому счёту, сюжетная линия всей саги выстроена вокруг того, как эти трое, то встречаясь, то вновь расставаясь в водовороте войн, интриг, заговоров и политической борьбы самых разных стран и народов континента, пытаются соединиться в некое подобие счастливой семьи, которой никто из них не знал с детства. А вторая «арка» этой главной пружины сюжета состоит в том, что биологический отец Цири, которого она считает погибшим, жив и активно ищет свою дочь, попутно разнося весь мир в труху ради установления абсолютной власти на континенте.

Во втором сезоне показаны различные испытания, которые в итоге свели эту троицу вместе — и как только это случилась на всех них началась «Большая охота». В итоге Геральту и Йеннифер параллельно с выяснением непростых личных отношений пришлось стать защитниками и воспитателями своевольной и упрямой Цириллы, которая к тому же находится в поиске ответов на базовые вопросы подросткового возраста «как жить» и «кем быть». Опять же всё действо — на фоне жестокого противоборства королей, царей, магов и прочих эльфов, так что героям приходится поневоле вовлекаться в политические, межгосударственные и межрасовые конфликты.

Собственно, третий сезон и начался с попытки конфликтующих друг с другом «родителей поневоле» защитить свою «приёмную дочь» в мире, находящемся на пороге Второй мировой, даже если та против. Эта завязка вкупе с фэнтезийной «Вселенной Ведьмака» обещала много интересных, интригующих и захватывающих сюжетных поворотов, а также напряжённых и красивых сцен, оттеняемых постиронией и грубоватым юмором, но…

Вмешалась «повесточка».

Благодаря ей из приятеля Геральта, странствующего барда Лютика, он же Юлиан Альфред Панкрац, виконт де Леттенхоф, который в начале сериала был настоящим «дамским негодником», вторым Казановой, в третьем сезоне сделали… даже не би, а настоящего пи… — в смысле мужчины с «нетрадиционной» ориентацией. И довольно откровенные сцены М-М включили в пятый эпизод сезона.

Из-за требований зоозащитников, из третьей части убрали практически все сцены битв с фантастическими тварями, которые сделали славу сериалу с самого начала. Под влиянием защитников детей сократили также разного рода поединки как слишком жестокие. Если в начале телесами тот же Геральт сносил головы врагов два-три раза в течение эпизода, а ещё ведь были масштабные батальные сцены, то теперь «Ведьмак» стал практически вегетарианским. Взамен зрителю предлагают тягомотину, где герои просто идут, едут, едят, бегут или танцуют, с упором на псевдопсихологию и копания в «подсознании». Как минимум две серии из восьми можно было бы без проблем ужать вчетверо.

Но вернёмся к «повестке». Опять же не без её влияния из хитрого, безжалостного и умного «серого кардинала» Сигизмунда Дийкстры, возглавляющего разведку королевства Редания, сделали сексуального извращенца с тягой к мазохизму. И сцена, где его хлещет плетью напарница, волшебница Филиппа Эйльхарт, показана со всевозможными подробностями. Или вот ещё: расовое разнообразие, благодаря которому появляются эльфы-негры, эльфы-арабы и даже эльфы «восточных кровей». Хотя по определению — и у Анджея Сапковского тоже — это светлоликие, голубо- или зеленоглазые и преимущественно светловолосые существа. И, нет, «тёмные алвы» скандинавских мифов жили под землёй, а не в лесах.

Также не обошли в сезоне «бодипозитив». Эту грань раскрывает Фрингилья Виго в исполнении Мими Дивени, которая в первом сезоне предстаёт субтильной моделькой, во втором становится не худышкой, а в третьем разрастается до размеров сумоистки, состязаясь с мужчинами в объёмах потребления крепких напитков. И, что показательно, укладывая их всех на пол. Тем не менее, к концу сезона она без видимых причин возвращается к обычной «пухлявости».

Наконец, опять из-за этой чёртовой инклюзивности в сериал введена фем-повестка, достигшая в третьем сезоне апогея. С самого начала её отражала Школа магии в Аретузе, которой руководила «ректоресса» Тиссая де Врие — у Анджея Сапковского персонаж второстепенный, в сериале — один из ключевых. Но мало того, что эта роль призвана была отразить важное место женщин-руководителей в иерархии, в третьем сезоне Тиссаю делают ещё и борцом за интересы женщин-чародеек, включая право на аборт по собственному выбору (к слову, у Анджея Сапковского, возглавив Школу, она продавила принудительную стерилизацию учениц).

Ещё одну грань фем-повестки раскрывает заглавное фото с МайАнной Беринг, исполнительницей роли Тиссаи. Борьба с «объективацией» женщин привела к тому, что в «Ведьмаке» этот персонаж показан вот такой серой мышкой.

Актрисе нет и 45-ти, а в сериале она выглядит на все 60. Лишь бы не «объективировали» зрители.

Появляется в сезоне и «радфем» героиня, принцесса Фалька. У Анджея Сапкровского она предстаёт чрезвычайно кровавой, беспощадной, жестокой, лишенной угрызений совести и морали девушкой из хорошей семьи, развернувшей борьбу за трон. Об этих чертах её характера свидетельствует, как минимум, собственноручное убийство отца и сводных братьев, а также геноцид мирных жителей Севера. В сериале же она представлена несгибаемым борцом за права женщин и против «мизогинных» предрассудков. К слову, её тоже превратили из настоящей красавицы в нечто расово-бодипозитивно-усреднённое.



Фалька справа

За всей этой инклюзивностью создатели сериального «Ведьмака» позабыли обо всём — о сюжете, о главном герое, о самой обычной логике. За один эпизод некоторые второстепенные персонажи могут по два-три раза поменять сторону. Причём каких-то хитрых действий они не совершают, а просто приходят к другим героям и сообщают о своём решении. Другие персонажи то появляются из ниоткуда, то исчезают в никуда. Как, например, маг Стрегобор, которого в пятом эпизоде Геральт, Йеннифер и Тиссая обвиняют во всех грехах и заточают в темницу, а в шестом он внезапно появляется на сцене, чтобы благородно помочь своим тюремщикам переломить ход битвы и… раствориться во мраке неизвестности. Одни персонажи получают раны и шрамы на лицах без видимых причин, другие напротив демонстрируют чудеса регенерации. Наконец, само действие то уплотняется так, что превращается в мешанину слабо связанных фрагментов, то замедляется до скорости улитки в анабиозе.

Меж тем, как стало известно, исполнитель роли Геральта, британский актёр Генри Кавилл покидает сериал по окончании этого сезона, уступая роль и место на площадке Лиаму Хемсворту, получившему известность в качестве Гейла Хоторна из фильмов о «Голодных играх». И хотя эпичная битва ведьмака из Ривии с главным антагонистом, магом-злодеем Вильгефорцем давала режиссёрам и сценаристам целую кучу возможностей, чтобы обыграть предстоящие изменения внешности героя, ничего этого не произошло. В финальной сцене восьмого эпизода полюбившийся зрителям «Геральт» с лицом Кавилла просто уходит из кадра, а в первом эпизоде четвёртого сезона мы все увидим уже нового «Геральта» с лицом Хемсворта. Словно так и надо было.

И это стало самым крупным разочарованием.

Одно хорошо. Кажется, вся эта «инклюзивность» вкупе с «небинарностью» выходит из моды, чему способствовали провалы афроРусалочки и прочих негроэльфов. Во всяком случае, «Disney» уже увольняет директора по инклюзивности и разнообразию Латондру Ньютон, которая отвечала за внедрение в каждый проект «небинарных» персонажей и удаление сцен, которые могут вызвать дискомфорт у меньшинств. Возможно, и другие толерасты отправятся на вольные хлеба под давлением неумолимых цифр из финансовых отчётов.

Но вернёт ли это здравый смысл в сериалы и фильмы?

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