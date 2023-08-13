Врач Алисова предупредила о возможном вреде йогурта с фруктами

Сочетание йогурта с фруктами утром может вызвать неприятные ощущения в желудке, предупреждает гастроэнтеролог. Врач Александра Алисова объясняет, что, хотя такая комбинация обычно считается здоровой, наличие высокой кислотности в цитрусовых и йогурте может вызвать пищеварительные проблемы.

Важно следить за реакцией своего организма, особенно если у вас чувствительный желудок или проблемы с пищеварением. Газы, вздутие живота – такие реакции могут возникнуть, но их индивидуальность подчеркивает Алисова.

Если вы переносите такое сочетание нормально, это действительно полезный завтрак. Греческий йогурт богат питательными веществами, от витамина B12 до кальция и йода. Он поддерживает здоровье костей, кровяное давление и может снизить риск диабета. Разнообразие фруктов – от черники до клубники и бананов – добавит пользы и вкуса. Бананы, например, богаты калием, поддерживающим сердцебиение. Алисова также подчеркивает, что фрукты, содержащие мало калорий, помогут в поддержании здорового веса.

Кроме этого, варианты завтрака, оптимальные для различных целей, также приветствуются. Для тех, кто следит за холестерином и стремится похудеть, овсянка с фруктами, орехами и ягодами – отличный выбор. Но важно выбирать овсянку, требующую варки не менее 15 минут, чтобы избежать резкого повышения уровня сахара в крови. Людям с ограничением углеводов в рационе, таким как диабетики, подойдут яйца с овощами и зеленью. Важно всегда прислушиваться к своему телу и выбирать то, что подходит именно вам.