 

Хирург Александр Умнов: горячие блюда и напитки лучше употреблять при 50-60 градусах.

13.08.2023, 14:57, Разное
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Российский хирург Александр Умнов предупреждает о возможных опасностях чрезмерно горячей пищи и напитков. Увлечение ими может значительно увеличить вероятность развития серьезных заболеваний, включая рак.

Привычка пить чрезмерно горячий чай или употреблять горячие продукты, по словам Умнова, может привести к хроническому ожогу пищевода, повреждению зубов и даже увеличению риска онкологических заболеваний. Это обусловлено повреждением слизистых тканей и дисплазией эпителия. Непрерывное употребление горячего чая может спровоцировать воспаление и даже опухоли.

Исследования показывают, что ежедневное употребление чая с температурой 70 градусов и выше увеличивает вероятность заболевания раком гортани в два раза и раком пищевода в восемь раз. Снижение температуры пищи и напитков на 50-60 градусов может ощутимо снизить риск развития онкозаболеваний.

Кроме того, чрезмерно горячие напитки и блюда могут вызвать микротрещины в зубной эмали, что впоследствии может привести к кариесу.

Эксперты советуют учесть эти рекомендации и следить за температурой употребляемой пищи и напитков, чтобы снизить риски развития опасных заболеваний.


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