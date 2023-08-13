 

Темный шоколад может защитить от инсульта

13.08.2023, 14:57, Разное
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Инсульт – опасное состояние, связанное с прерыванием кровоснабжения мозга. Разнообразные проблемы, включая высокое давление и холестерин, могут способствовать этому состоянию. Темный шоколад представляет собой вкусное средство в арсенале защиты.

Темный шоколад обогащен антиоксидантами, такими как флавоноиды и полифенолы, которые защищают клетки от окислительного стресса. Это связано с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт.

Высокое кровяное давление – главный фактор риска инсульта. Антиоксиданты в темном шоколаде улучшают эластичность сосудов, способствуя улучшению кровообращения и снижению давления.

Эндотелиальные клетки внутри сосудов поддерживают их здоровье. Темный шоколад связан с улучшением функции эндотелия, улучшая расширение сосудов и состояние сердечно-сосудистой системы.

Темный шоколад способствует лучшему кровоснабжению мозга, что может уменьшить риск ишемического инсульта, связанного с заблокированными артериями.

Темный шоколад способствует повышению “хорошего” холестерина, что благотворно влияет на уровень холестерина в организме.

Темный шоколад обладает противовоспалительными свойствами, что снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт.

Исследования говорят о том, что умеренное употребление темного шоколада может способствовать поддержанию здоровья сердца и снижению риска инсульта.


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