Инсайдер URedditor объяснил, почему не стоит покупать iPhone 15

Авторитетный инсайдер под ником URedditor разъясняет, что у смартфонов iPhone 15 нет явных преимуществ перед моделями прошлого года, такими как iPhone 14. Он призывает поклонников Apple не спешить с покупкой новых моделей и объясняет свою позицию на своей странице в Twitter.

URedditor отмечает, что после официального анонса линейки iPhone 15 можно ожидать множества восторженных отзывов, воспринимающих их как революционное новшество. Однако по мнению инсайдера, он лично убедился, что iPhone 15 не обладает значительными преимуществами по сравнению с предыдущей моделью iPhone 14, выпущенной в 2022 году.

URedditor утверждает, что новые смартфоны просто посредственны и не стоят своей цены. Он предвидит, что в модельном ряду 2024 года будут внесены действительно значимые инновации, указывая на будущий iPhone 16.

Инсайдер уточняет, что изначально Apple намеревалась выпустить совершенно новую и революционную модель iPhone 15 Ultra, однако в 2023 году компания приняла решение провести скорее обычное обновление своей линейки флагманских устройств.

Ожидается, что 12 сентября 2023 года Apple представит четыре новых смартфона: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Предыдущее определение наилучшего времени для покупки iPhone 15 стоит пересмотреть в свете данной информации.