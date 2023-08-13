 

“Выпустите” – сыну-неформалу Елены Яковлевой исполосовали голову

13.08.2023, 12:15, Разное
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Повзрослевший наследник звезды сериала “Каменская” не соответствует общественным стандартам привлекательности, хотя природа наградила его приятной наружностью. Облик Дениса Шальных считают асоциальным из-за многочисленных татуировок по всему телу. Елена Яковлева позволила сыну экспериментировать с собой вопреки негодованию коллег, друзей и поклонников.

Шокирующие черные рисунки на коже стали лишь одним из этапов самовыражения парня. Увлечение бодибилдингом привело к нарастанию мышц и едва ли не фантастическому увеличению пропорций тела. Денис Шальных уже не может остановить процесс рискованного преображения. Но Елена Яковлева и не думает бить тревогу, ведь за образом неформала и агрессивно настроенного качка прячется светлый человек с большим сердцем.

На днях парень продемонстрировал в социальной сети новую прическу. Он показал на фото себя с короткими окрашенными волосами. Чьи-то золотые руки исполосовали голову. На макушке сын Елены Яковлевой теперь носит огромный выбритый крест.

В описании к снимкам он добавил необычную просьбу. “Выпустите из Грин Долфина (вымышленной тюрьмы, — Прим. ред.), плиз”, —
написал Денис. Теперь у части поклонников его матери еще больше вопросов. На критику Елена Яковлева публично не реагирует, ведь интересы и счастье сына для нее в приоритете.


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