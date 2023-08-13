Опубликована стратегия развития связи в стране

Государственная компания “Телекоммуналка” недавно опубликовала свою долгосрочную стратегию развития связи до 2035 года. Документ содержит набор целей и приоритетов, которые организация ставит перед собой, чтобы обеспечить эффективное и качественное обслуживание связи в стране.

Одной из главных целей стратегии является обеспечение доступности связи для всех жителей страны, включая отдаленные и малонаселенные регионы. Для этого “Телекоммуналка” планирует развивать новые технологии и модернизировать существующую инфраструктуру, чтобы обеспечить максимальное покрытие и пропускную способность сети.

Стратегия также уделяет большое внимание развитию широкополосного интернета. Он становится все более неотъемлемой частью повседневной жизни людей, а также играет важную роль в экономическом и социальном развитии страны. “Телекоммуналка” планирует расширить доступность интернета по всей территории страны и обеспечить высокую скорость передачи данных.