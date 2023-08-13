«Яблоко превратится в тыкву, окна повыбивают, спасение принесёт пингвин»: расшифровано пророчество Ванги об IT в России
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Биограф
болгарской ясновидящей Велизар Властимиров опубликовал сборник пророчеств Ванги
о развитии информационных технологий в России. В частности, в нём впервые
появилось толкование пророчества о яблоке и пингвине, которое раньше не
поддавалось переводу.
В своих
предсказаниях Вангелия Гуштерова часто использовала аллегорический язык, что
затрудняет их толкование, поясняет Властимиров. В течение 40 лет специалисты из
России и Болгарии пытались перевести пророчество, которое начинается со слов: «Яблоко
превратится в тыкву, окна повыбивают, спасение принесёт пингвин», но не могли
добиться успеха. Однако после того, как Минцифры запретило своим сотрудникам пользоваться техникой Apple, выяснилось, что нерасшифрованное пророчество
касается перспектив развития IT в России.
«К сожалению, это
тот случай, когда пророчество удалось расшифровать только когда оно началось
сбываться, – говорит Велизар Властимиров. – У меня хранится очень толстая
тетрадка с изречениями Ванги, которые пока не удалось истолковать. В этом случае дело было в том, что Ванга вообще никогда не видела компьютер, а я с техникой на «вы», пользуюсь очень ограниченно. Перевести пророчество
помог мой внук, который объяснил, что яблоко и пингвин – это символы IT-компаний и операционных систем».
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