«Яблоко превратится в тыкву, окна повыбивают, спасение принесёт пингвин»: расшифровано пророчество Ванги об IT в России

Биограф

болгарской ясновидящей Велизар Властимиров опубликовал сборник пророчеств Ванги

о развитии информационных технологий в России. В частности, в нём впервые

появилось толкование пророчества о яблоке и пингвине, которое раньше не

поддавалось переводу.

В своих

предсказаниях Вангелия Гуштерова часто использовала аллегорический язык, что

затрудняет их толкование, поясняет Властимиров. В течение 40 лет специалисты из

России и Болгарии пытались перевести пророчество, которое начинается со слов: «Яблоко

превратится в тыкву, окна повыбивают, спасение принесёт пингвин», но не могли

добиться успеха. Однако после того, как Минцифры запретило своим сотрудникам пользоваться техникой Apple, выяснилось, что нерасшифрованное пророчество

касается перспектив развития IT в России.

«К сожалению, это

тот случай, когда пророчество удалось расшифровать только когда оно началось

сбываться, – говорит Велизар Властимиров. – У меня хранится очень толстая

тетрадка с изречениями Ванги, которые пока не удалось истолковать. В этом случае дело было в том, что Ванга вообще никогда не видела компьютер, а я с техникой на «вы», пользуюсь очень ограниченно. Перевести пророчество

помог мой внук, который объяснил, что яблоко и пингвин – это символы IT-компаний и операционных систем».

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