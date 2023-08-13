Переворот в Нигере открыл «врата на Север» — Запад ожидает ухудшение миграционного кризиса

Со свержением Мохамеда Базума, который вёл жёсткую миграционную политику, для африканцев снова открылся путь на Север, считает Spectator. Теперь Европа опасается новых потоков мигрантов — число людей, прибывающих к средиземноморскому побережью Африки, уже начало стремительно расти. По словам европейских лидеров, «это будет катастрофой».



AP

Со свержением президента Нигера Мохамеда Базума Европу охватили опасения касательно возможного притока мигрантов, пишет Spectator. Ещё в 2015 году, занимая пост министра внутренних дел, Базум занимался реализацией соглашения между Нигером и Европейским союзом — этот договор был призван остановить поток мигрантов, идущих через Нигер на север к побережью Средиземного моря. Толпы людей, нацелившихся на Европу, проходили через нигерийский город Агадес, называемый «вратами из Западной Африки в Ливию» — город, в котором базируются торговцы людьми и перевозчики мигрантов на север через Сахару и Ливию.

Как отмечает Spectator, в 2016 году число мигрантов составило рекордные 180 тыс. Но затем их число резко сократилось — всего около 15 тыс. в 2019 году. И всё это благодаря правительству Нигера, а именно Мохамеду Базуму, который взялся за реализацию нового закона против мигрантов и торговли людьми. «Европейцы попросили нас сократить число мигрантов, прибывающих в Ливию, — заявил он тогда. — Поэтому мы издали закон в ответ на просьбы Европейского союза». По словам Spectator, это одна из причин, по которой Базума до сих пор уважают в Европе и называют «союзником Запада».

Однако не обошлось и без обвинений. Как заявляет издание, некоторые считали, что не все деньги ЕС идут на борьбу с нелегальной иммиграцией, попадая в карманы чиновников. Другим источником недовольства народа было то, что миграция в Нигере, особенно в Агадесе, — это крупный бизнес, после прикрытия которого многие жители потеряли работу и обнищали.

Так или иначе этот закон сделал Базума популярным в ЕС, позволив ему победить на президентских выборах 2021 года, пишет Spectator. Однако многие нигерцы были возмущены его победой: по данным BBC, уже тогда на улицах начались протесты, люди утверждали, что Базум получил свою победу обманным путём.

На посту президента Базум продолжал придерживаться поддерживаемого ЕС жёсткого подхода к нелегальной иммиграции. Поэтому неудивительно, что с его свержением Европу охватило резкое беспокойство по поводу числа мигрантов. И это небезосновательно: по данным западных СМИ, количество людей, прибывающих в Ливию, уже начало стремительно расти.

Одним из первых свои опасения озвучил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни: «Проблема новой волны иммигрантов уже стала реальностью. С каждым днём, если не будет достигнуто соглашение, ситуация рискует ухудшиться. Если в Нигере начнётся война, это будет катастрофой».

Таким образом, как считает Spectator, первой ощутит на себе последствия беспорядков в Нигере именно Европа, которую нигерцы обвиняли в том, что она «поставила свою южную границу в Агадесе». Теперь, со смещением Базума, не стало и этой границы, и африканцы прекрасно это знают.

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