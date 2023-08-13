Заявление «Новой газеты»

Зеркало сайта «Новой газеты» на домене ampproject.com (принадлежит Google) заблокировали в России.

С 12 августа 2023 года amp-версия страниц сайта Novayagazeta.ru на домене ampproject.com (принадлежит Google) перестала открываться у наших читателей из России, которые не пользуются VPN.

Можем подтвердить, что дело не в технических проблемах — это следствие точечной ползучей блокировки всех платформ, на которых публикуется контент «Новой». В данном случае, чтобы лишить россиян возможности читать наши материалы без подключения специальных сервисов, власти РФ заблокировали «кусочек Гугла».

AMP-версии страниц сайта — это технология Google, которая значительно ускоряет загрузку контента читателям со смартфонами, которые пользуются Google сервисами (поисковиком и рекомендательной системой Google Discover) — за счет того, что весь этот контент Google забирает на свои сервера.

В агрегаторе данных реестров заблокированных ресурсов мы обнаружили запись, что домен ampproject, через который проходил контент сайта «Новой газеты» для отображения в AMP-страницах, был заблокирован 11 августа по требованию неуказанного госоргана.

Редакция считала и считает все блокировки наших ресурсов незаконными. И воспринимает эти блокировки, равно как и лишения проектов «Новой газеты» статуса СМИ — актом грубой цензуры, воплощением недоверия властей собственным гражданам. Россиян снова лишают конституционного права на независимую информацию.

«Новая газета» обсудит способы минимизации последствий очередной блокировки. Мы продолжаем работать, а читать нас можно так же, как и все другие заблокированные медиаресурсы после начала СВО.

▪️ Телеграм-канал «Новой газеты» — одна из немногих оставшихся площадок доставки нашего контента, подпишитесь, чтобы не пропускать материалы!▪️ Ранее 28 июля 2023 года администрация VK заблокировала (https://t.me/novaya_pishet/41372) паблик «Новой газеты» на 150 тысяч подписчиков, сославшись на требование Генпрокуратуры.▪️ Сайт Novayagazeta.ru был заблокирован в 17 ноября 2022 года по требованию Генпрокуратуры.@novaya_pishet

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