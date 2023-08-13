 

Правительство расширило список статей расходов, на которые можно тратить пенсию

13.08.2023, 9:33, Разное
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Постановлением правительства с 1 сентября 2023 года будет расширен список статей расходов, доступных для получателей пенсионных выплат – к продуктам, средствам гигиены, топливу, бюджетной одежде, обуви и лекарствам, добавят ещё и авиаперелёты внутри России.

В Пенсионном фонде уточнили, что в случае таких трат с банковской карты получателям соцвыплат не придётся писать объяснительную записку и рисковать лишиться годовой индексации в 1%.

– Обращаю внимание, что запрета на передвижение пенсионеров по стране и за её пределами нет, просто изначально эти средства не закладывались в пенсионные выплаты. Поэтому такие перемещения происходили за счёт личных накоплений, при помощи родственников или благотворителей, – пояснила старший инспектор ПФР Наталья Селиверстова.

В ведомстве подчёркивают, что пенсионерам следует быть внимательными – список авиарейсов для них будет ограничен и представлен исключительно компанией «Победа».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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