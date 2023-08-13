Пытаются наверстать — США гонятся за Россией и Китаем в сфере гиперзвукового оружия

США пытаются догнать Россию и Китай в гонке за разработку и развёртывание гиперзвукового оружия, пишет 19FortyFive. В течение следующих нескольких лет Пентагон планирует взять на боевое дежурство свой первый комплект армейского гиперзвукового оружия большой дальности. После этого через несколько лет последует система обычного оперативного удара морского базирования, а затем будут созданы и крылатые ракеты с гиперзвуковой атакой воздушного базирования.



AP

США участвуют в гонке по разработке и развёртыванию гиперзвукового оружия, в которой Соединённые Штаты стремятся догнать Россию и Китай. Обе сверхдержавы считают гиперзвуковое оружие жизненно важным для обеспечения безопасности своих территорий. Такое оружие несёт угрозу американским авианосцам, авиабазам, а также объектам противовоздушной и противоракетной обороны, пишет издание 19FortyFive.

Гиперзвуковое оружие — сложная система, для разработки которой требуется не только опыт работы с множеством передовых технологий, но и доступ к сложной инфраструктуре, такой как высокоскоростные аэродинамические трубы и испытательные полигоны. Также непростой задачей является интеграция таких систем с военными структурами и обеспечение необходимыми средствами управления, контроля и целеуказания. В США существует только несколько оборонных компаний, обладающих набором навыков и возможностей, необходимых для создания американского гиперзвукового оружия.

Гиперзвуковое оружие проще всего определить по скорости — она составляет 5 Махов или выше. Есть два типа гиперзвука. Первые — это гиперзвуковые планирующие аппараты, которые выпускаются из ракетного ускорителя и используют энергию ракеты для достижения своей цели. Вторые — крылатые ракеты с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем или воздушно-реактивными двигателями для достижения гиперзвуковых скоростей. Гиперзвуковое оружие не только быстрое, но и дальнобойное, обладает высокой манёвренностью и большую часть времени полёта проводит в верхних слоях атмосферы, где оно менее уязвимо для средств противовоздушной и противоракетной обороны, поясняет автор статьи.

Поскольку гиперзвуковое оружие предназначено для эксплуатации при экстремальных температурах во время полёта, оно намного дороже, чем классические боеголовки баллистических ракет и крылатые ракеты. Таким образом, это оружие будут зарезервировано для использования против наиболее важных и наиболее защищённых объектов противника, включая усиленные узлы управления и контроля, передовые средства противовоздушной обороны, мобильные ракеты и склады.

Россия и Китай уже развернули гиперзвуковое оружие. РФ выставила на вооружение межконтинентальное гиперзвуковое оружие шахтного базирования «Авангард», гиперзвуковую крылатую ракету морского базирования «Циркон» и баллистическую ракету воздушного базирования «Кинжал», последняя из которых, как сообщается, применялась на Украине, отмечает 19FortyFive. Китай же развернул как ракеты средней дальности, так и межконтинентальные баллистические ракеты, способные нести гиперзвуковой планирующий модуль.

Широкий спектр технологий, необходимых для развёртывания гиперзвукового оружия, включает в себя вычислительную гидродинамику, высокотемпературные материалы, скоростную тягу, аэродинамический дизайн, датчики, радиочастотные антенны и системы управления.

Благодаря возможностям относительно небольшого числа высокотехнологичных оборонных компаний США сокращают отставание в области гиперзвукового оружия от своих конкурентов. В течение следующих нескольких лет Пентагон планирует взять на боевое дежурство свой первый комплект гиперзвукового оружия. По данным 19FortyFive, первым будет развёрнуто армейское гиперзвуковое оружие большой дальности (LRHW) — ракетно-планирующее оружие наземного базирования с предполагаемой дальностью полета 3 тыс. км. После этого через несколько лет последует система обычного оперативного удара (CPS) ВМФ, которая может быть запущена как с надводных кораблей, так и с подводных лодок класса «Вирджиния». ВВС США оказались последними в очереди на развёртывание гиперзвукового оружия, недавно отменив разработку оружия быстрого реагирования воздушного базирования и сосредоточив своё внимание на крылатых ракетах с гиперзвуковой атакой (HACM).

Американские аэрокосмические и оборонные компании, среди которых Dynetics (принадлежит Leidos), Lockheed Martin и RTX (ранее Raytheon Technologies), продемонстрировали критически важные технологии, необходимые для доставки гиперзвукового оружия в Вооружённые силы США. Они также строят необходимую инженерную, испытательную и производственную инфраструктуру. Другие американские аэрокосмические и оборонные компании, включая Boeing, General Dynamics и L3Harris, работают над различными аспектами гиперзвуковых систем.

Кроме того, автор материала убеждён, что Соединённым Штатам необходимо также разрабатывать средства обороны для противодействия угрозам российского и китайского гиперзвукового оружия. К ним относится космическая сенсорная система для отслеживания быстро летящего оружия. Как сообщается, компании Leidos, RTX, Lockheed Martin и Northrop Grumman адаптируют существующие средства обороны и инвестируют в новые средства, такие как лазеры, для отражения гиперзвуковых ракет.

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