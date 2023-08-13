 

“Покорми бобра – спаси дерево”: как милые грызуны выживают в городе

13.08.2023, 8:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эти милые животные предпочитают селиться по берегам медленно текущих речек и озер, им ни к чему стрессовать. По своей природе бобры полуводные млекопитающие и растительноядные, поэтому погрызть кору и поплавать на досуге для них проще в экологичной местности. Однако есть особи, которые живут прямо в городах и не знают бед.

Как им это удается — проинформировал канал “Живая планета”. Люди подкармливают грызунов, а те с радостью принимают подарки. Все-таки это шанс спокойно пережить зиму.

На видео, распространившемся в Сети, бобры с удовольствием поглощают капусту, морковь, сушки. “Похоже, тут хорошо работает лозунг: “Покорми бобра – спаси дерево”, — отмечают авторы ролика.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Ворующий у кота еду утенок рассмешил народ

13.08 / Названа причина, по которой мужчины не занимаются своими детьми

13.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Попытка обстрела Крымского моста

13.08 / Мнение: КамедиКлаб – пародия на Соловьева и Скабееву

13.08 / В Ставрополе нашли метод, как ускорить работу нейросетей

13.08 / Мнение: Почему «сломался» Google?

13.08 / Мнение: Избыток гуманитариев, «налог идиотами» и новая тактика мошенников

12.08 / Законный способ: как получить прибавку работающим пенсионерам

12.08 / Появились фото Эарендель

12.08 / 70 лет назад провели испытания термоядерной бомбы в нашей стране

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика