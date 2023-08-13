“Покорми бобра – спаси дерево”: как милые грызуны выживают в городе

Эти милые животные предпочитают селиться по берегам медленно текущих речек и озер, им ни к чему стрессовать. По своей природе бобры полуводные млекопитающие и растительноядные, поэтому погрызть кору и поплавать на досуге для них проще в экологичной местности. Однако есть особи, которые живут прямо в городах и не знают бед.

Как им это удается — проинформировал канал “Живая планета”. Люди подкармливают грызунов, а те с радостью принимают подарки. Все-таки это шанс спокойно пережить зиму.

На видео, распространившемся в Сети, бобры с удовольствием поглощают капусту, морковь, сушки. “Похоже, тут хорошо работает лозунг: “Покорми бобра – спаси дерево”, — отмечают авторы ролика.