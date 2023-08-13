Тест: отгадайте советский фильм по кадру с рыбалкой

Правильно, просмотр “лампового” советского фильма, в котором один из героев сидит на берегу реки с удочкой. Сможете ли вы с ходу вспомнить хотя бы три картины, где появляется рыболов?

Ладно, допустим, “Бриллиантовую руку”, “Верных друзей” и “Трое в лодке, не считая собаки” вы назовете, но как насчет еще трех-четырех… Предлагаем отгадать эти картины по кадрам. Поехали!