 

Тест: отгадайте советский фильм по кадру с рыбалкой

13.08.2023, 4:53, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Правильно, просмотр “лампового” советского фильма, в котором один из героев сидит на берегу реки с удочкой. Сможете ли вы с ходу вспомнить хотя бы три картины, где появляется рыболов?

Ладно, допустим, “Бриллиантовую руку”, “Верных друзей” и “Трое в лодке, не считая собаки” вы назовете, но как насчет еще трех-четырех… Предлагаем отгадать эти картины по кадрам. Поехали!


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / ABC News – внезапный поворот в деле Хантера Байдена — им займётся спецпрокурор

13.08 / Названа причина, по которой мужчины не занимаются своими детьми

13.08 / «США напоминают школьного хулигана, который наконец-то получил сдачи» — Макгрегор о российских и китайских кораблях у Аляски

12.08 / Законный способ: как получить прибавку работающим пенсионерам

12.08 / Королева VS Проскурякова и другие звезды, которых вечно сравнивают

12.08 / PJ Media – дискредитировал должность президента — в конгресс США внесли резолюцию об импичменте Байдену

12.08 / Fox News – «выражаем решительное несогласие» — Байдена попросили «чётко сформулировать цели США на Украине»

12.08 / Не только “Барби”: что еще посмотреть с Марго Робби

12.08 / В Иваново в квартире нашли тела двух женщин

12.08 / Как украсить дом к осени за небольшие деньги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика