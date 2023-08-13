 

Рупор кремлевской пропаганды: Выступление перед участниками СВО

13.08.2023, 4:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Выступление перед участниками СВО.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Попытка обстрела Крымского моста

13.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Первая коррекция

13.08 / Мнение:

13.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Техническое. 12.08.2023

13.08 / Мнение: КамедиКлаб – пародия на Соловьева и Скабееву

13.08 / В Ставрополе нашли метод, как ускорить работу неиросетей

13.08 / Мнение: Почему «сломался» Google?

13.08 / Мнение: Избыток гуманитариев, «налог идиотами» и новая тактика мошенников

13.08 / Рупор кремлевской пропаганды: “Армия 2023”. Трейлер

12.08 / Появились фото Эарендель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика