 

Рупор кремлевской пропаганды: “Армия 2023”. Трейлер

13.08.2023, 0:25, Разное
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На след.неделе стартует военная выставка/форум "Армия-2023" https://rusarmyexpo.ru/. Вышел трейлер мероприятия.

Фото/видео с мероприятия буду выкладывать в телеграме. Интересно будет посмотреть новые образцы вооружений + выставку трофейной техники и вооружений.

Плюс на территории комплекса пройдет еще и Московская конференция по международной безопасности.

Источник: Colonel Cassad


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