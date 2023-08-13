Рупор кремлевской пропаганды: “Армия 2023”. Трейлер

На след.неделе стартует военная выставка/форум "Армия-2023" https://rusarmyexpo.ru/. Вышел трейлер мероприятия.

Фото/видео с мероприятия буду выкладывать в телеграме. Интересно будет посмотреть новые образцы вооружений + выставку трофейной техники и вооружений.

Плюс на территории комплекса пройдет еще и Московская конференция по международной безопасности.

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