Рупор кремлевской пропаганды: Южнорусский меридиан

ПРОГНОЗ ПО УКРАИНЕ ИЛИ ЮЖНОРУССКИЙ МЕРИДИАН

Уважаемые читатели!

В рамках рубрики «Опыт коллективного разума» мы не раз занимались практической футурологией, пытаясь делать как «дальнобойные» глобальные прогнозы на дистанцию примерно полвека, так и краткосрочные предсказания, связанные с текущей сиюминутной проблематикой. Нечего и говорить, что для нас, россиян, самой острой проблемой является украинский кризис, и наше ближнее будущее рассматривается именно через эту призму. Я сам, в том числе и в данном блоге, неоднократно высказывался по этой теме – в предпоследний раз в статье от 11.04.2023. Там и я и читатели пытались предсказать развитие событий вокруг украинских процессов в геополитическом масштабе. Миновала ровно треть года – срок не столь большой, чтобы решительно подтвердить или опровергнуть то, что мы тогда предполагали, но достаточный, чтобы прикинуть, развиваются ли события в направлении, обозначенном нами, либо нет, и попробовать повторить мысленный заброс в будущее уже из сегодняшней точки.

Мы тогда зафиксировали статус Украины как недееспособного государства (выяснив при этом, каким образом бывшая советская республика достигла этого плачевного титула), предположили, что ей, вероятно, суждено стать территориальным и демографическим резервуаром для могущественных соседей – России и условного коллективного «Запада», коих мы рассматривали как исторические реинкарнации соответственно Восточной и Западной Римских империй (далее будем называть их упрощенно Восток и Запад, без кавычек). Украина, оказавшись между этими Сциллой и Харибдой (не одна она, ход истории порождал на рубежах Востока и Запада множество фантомных псевдо-государств), не смогла в силу разных причин сохранить полученное от СССР наследство, а что вышло, то вышло, это мы прекрасно видим. Украина стала зоной конфликта между Западом и Востоком – допускаю, что могло обойтись без этого, но не обошлось, и как говорится, фарш уже не провернуть обратно. Сейчас уже понятно, что Западу не удалась предпринятая было попытка «отбить» бывшие украинские регионы сравнительно малыми затратами, где расходным материалом явились бы человеческие и материальные ресурсы самой Украины плюс какие-то материальные ресурсы Запада.

Конечно, некоторое время эти попытки будут продолжаться, будучи достаточно рациональными – затраты Запада в данном сегменте не особо велики, а украинские потери, естественно, относятся к категории малоценного имущества. Но и бесконечно унылое побоище продолжаться не может, и в западном политическом истеблишмента должны быть люди понимающие, хотя, честно говоря, иной раз оторопь берет от бьющей в глаза деградации этого самого бомонда.

Дело здесь даже не в очевидно сенильном Байдене – ясно, что позорный старец суть фигура декоративная; нет, дело в том, что он неотразимый индикатор маразма всей политической системы, живущей в какой-то нечеловеческой парадигме. Если в логике этой системы сажать на трон США, а стало быть, и всего Запада слабоумного пердуна считается совершенно нормальным – стало быть, это зазеркалье, где нет никакого представления о жизни, интересах, здравом смысле миллиардов землян, а обитатели прогнившего Олимпа пребывают в некоей искусственной фантасмагории. Очевидно, в ней ветхий срам во главе государства выглядит вполне разумным решением, но как в таком измененном состоянии психики решать реальные проблемы?.. – вопрос, на который у меня нет ответа.

Тем не менее, анализируя массив разнообразной информации по украинскому кризису, я готов сделать осторожный вывод: сейчас между Востоком и Западом на разных уровнях и в разных инстанциях, включая спецслужбы, невидимо ткутся нити и узлы будущих договорняков. Во что это оформится? – конечно, рассуждать преждевременно, и однако же некоторые прикидки возможны.

Прежде всего, с достаточной степенью уверенности возьмусь сказать, что нам предстоит наблюдать долгоиграющий «замороженный» конфликт по образцу Кореи или Кипра.

Где и как проляжет «южнорусский меридиан»? – тоже, разумеется, еще на воде вилами писано, хотя рискну с оглядкой предположить, что мы, Восток, дерзко нацелились на отжим Харькова в ближайшей перспективе, при этом под сурдинку подтягивая в союзники для решения этой задачи Израиль и еврейское лобби. Позволю себе также осторожную версию – наши спецслужбы ищут подходы к поощрению госпереворота на Украине, скорее всего, руками военных… И наконец, еще одна тлеющая тема: ползучая оккупация западной Украины ближайшими странами НАТО. Подозреваю, данный процесс будет развиваться с нарастающим итогом, правда, под благообразными псевдонимами, но кого этим обманешь?..

Вот такие ближнесрочные прогнозы я публикую и, как всегда, приглашаю читателей к обсуждению и дискуссии, впрочем, предвидя и острую маниакально-депрессивную ломку у иных комментаторов. Но это следует расценивать как неизбежные издержки жанра. Поэтому –

С уважением,

искренне ваш Всеволод Глуховцев. ©

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