Чем больше человек делает шагов, тем меньше риск смерти

Регулярная физическая активность является ключевым фактором для поддержания здоровья и долголетия. Одной из самых простых и доступных форм является ходьба. Недавнее исследование показало, что пройденные 3967 шагов за день могут снизить риск смерти от любых причин.

Множество исследований уже доказали, что физическая активность имеет положительное воздействие на наше здоровье и может снизить риск различных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, диабет, ожирение и рак. Однако, новое исследование выявило, что даже небольшое количество движения в виде пройденных 3967 шагов в день может иметь значительные преимущества для общего здоровья и даже продлить жизнь.

Конечно, после прочтения этой статьи вы могли бы спросить, что такое 3967 шагов? Это примерное количество, которое соответствует около 30 минутам ходьбы. Обычно, для поддержания здоровья, рекомендуется пройти 10 000 шагов в день. Однако, не у всех есть возможность пройти такое количество шагов, особенно у тех, у кого мало свободного времени или нет доступной инфраструктуры для прогулок.