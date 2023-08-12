С мини и макси юбкой: актуальные осенние образы с уютными фланелевыми рубашками

Осенью 2023 года в моде будет шотландская клетка, свитер оверсайз и фланелевая рубашка, которая возглавляет список трендов. Этот уютный элемент одежды подходит женщинам разных возрастов, благодаря большому разнообразию цветовых сочетаний и вариантов покроя. Мы сделали фото-подборку актуальных осенних образов – от повседневного до делового и романтического.

С ботинками и курткой-бомбером

Чтобы выглядеть одинаково уютно и шикарно, сочетайте фланелевую рубашку оверсайз с объемной курткой-бомбером и ботинками выше колена.

Сапоги до бедра не только стильно смотрятся, но и хорошо защищают от холода. Любительницы смелых образов могут вместо брюк надеть теплые колготки или велосипедки.

С юбкой макси

Последние несколько сезонов юбка макси не теряет своей популярности. Этот элегантный элемент гардероба смотрится очень женственно и подходит женщинам с разными типами телосложения.

Фланелевая рубашка оверсайз хорошо сочетается с юбкой макси. Благодаря длинным линиям они создают неожиданный и уникальный силуэт. Образ можно дополнить обувью на каблуке и стильными аксессуарами.

С джинсовой тканью

Сочетание джинсов и фланелевой рубашки – это нестареющая классика. Вдохните новую жизнь в сочетание джинсов и фланели, выбрав яркий топ, черные джинсы и пару стильных ботильонов.

Такой образ подойдет девушкам, которые отдают предпочтение комфорту, но при этом хотят выглядеть модно. В солнечную погоду наряд можно дополнить солнечными очками.

С туфлями на каблуках

Выше мы уже развеяли стереотип о том, что фланелевая рубашка сочетается исключительно с практичными кроссовками и джинсами. Помимо юбки, ее также можно носить с обувью на каблуках. Особенно женственно и романтично будут смотреться босоножки с ремешками на запястье, которые подчеркнут изящную линию стопы.

Придайте фланелевой одежде женственность, надев ее с босоножками на каблуках. Красивый загар подчеркнут укороченные брюки или шорты. В таком образе можно пойти на прогулку или на свидание.

С вельветовыми брюками

Создайте гламурную атмосферу 70-х, заправив фланель в пару уютных вельветовых брюк-клеш с завышенной талией. Можно сочетать одежду в одинаковых тонах или сыграть на контрасте, объединив теплые и холодные оттенки.

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Такой образ оценят деловые женщины, которые работают в офисе и любят сочетать в одежде стиль и комфорт. К тому же, отметим, что коричневый цвет смотрится очень благородно и элегантно.

С леггинсами

Леггинсы – идеальный низ для ношения с фланелевой рубашкой, поскольку их облегающий крой создает обтекаемый силуэт. Добавьте носки с принтом и стильные удобные кроссовки, чтобы создать повседневный наряд. Образ можно дополнить кожаной сумкой.

С кожаными брюками

Любительницам дерзких образов стилисты рекомендуют надеть фланелевую удлиненную рубашку в сочетании с кожаными брюками. Это отличный вариант для вечерней прогулки в теплую погоду. Распустите волосы и обуйте каблуки, чтобы завершить образ.

С черным костюмом

Нельзя отрицать, что полностью черный образ – это шикарно, но такой монохромный подход к одежде только усиливается, если носить его с фланелевой рубашкой неожиданного оттенка.

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Фланелевый комплект

Сочетание прочных ботинок на высоком каблуке, элегантных черных аксессуаров и толстовки, завязанной на плечах в стиле prep, оттеняет фланель. Такого же баланса можно достичь с длинным тренчем или блейзером большого размера.

В качестве пончо

Фланелевое пончо с эффектным поясом на талии смотрится очень необычно и стильно. Такой образ точно вызовет множество комплиментов.

С белыми брюками

Не бойтесь выглядеть мешковато в удобных широких брюках освежающего белого цвета. Чтобы создать повседневный образ, выберите кроссовки или туфли на шпильках с ремешками.