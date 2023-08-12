**Xiaomis Built-in Antivirus Blocks Telegram Installation on Chinese Smartphones**

Фирменный антивирус Xiaomi начал блокировать установку мессенджера Telegram, объявив его мошенническим приложением. Эту информацию пишет портал Bleeping Computer.

Попытки установить Telegram на смартфоны Xiaomi приводят к появлению уведомления, в котором говорится, что приложение не прошло проверку на безопасность. Предполагается, что такая блокировка происходит исключительно на устройствах с китайской прошивкой MIUI, используемой внутри Китая. Это могло быть вызвано стремлением китайских властей ограничить доступ к иностранным мессенджерам.

На данный момент неясно, как эта функция безопасности повлияет на пользователей Xiaomi за пределами Китая. Особенно это касается тех, кто использует китайские версии прошивки MIUI или кастомные прошивки, например, XiaomiEU, также основанные на китайских версиях. Скорее всего, глобальные версии MIUI не будут блокировать Telegram или другие приложения, разрешенные в других странах.

Компании Telegram и Xiaomi пока не предоставили комментариев по этому вопросу.