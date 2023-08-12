 

Вышедший в Steam шутер Overwatch 2 стал худшей игрой магазина

12.08.2023, 20:29, Разное
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Командный онлайн-шутер Overwatch 2, выпущенный 10 августа в Steam, столкнулся с исключительно низким рейтингом среди пользователей. Согласно данным портала Steam250, лишь 10% из более чем 100 тыс. обзоров оказались положительными, что сделало эту игру самой низкооцененной среди проектов с тысячами отзывов на платформе Steam. Тем не менее, несмотря на отрицательные оценки, Overwatch 2 продемонстрировала впечатляющие результаты в продажах и числе активных игроков.

Согласно данным Steam Charts, максимальное количество одновременных игроков в этот шутер достигло отметки в 75 тыс. человек, а среднее количество игроков за последние 24 часа составило 50 тыс. человек. Более того, на короткое время Overwatch 2 даже взлетела в топ-10 самых продаваемых игр на Steam.

В ближайшее время Valve планирует внедрить свою автоматизированную систему для фильтрации отзывов, с целью предотвратить ревью-бомбинг. Этот шаг вызван опасениями, после того как владельцы Steam уже удалили более 50 тыс. негативных отзывов по игре War Thunder в мае этого года. Эти обзоры были написаны фанатами игры в ответ на спорные изменения в экономике игры.


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