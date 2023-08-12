Если будет ядерный взрыв температура на Земле изменится

Ученые провели исследование, чтобы выяснить, какие будут последствия для температуры Земли в случае ядерных взрывов. Их исследование позволило сделать серьезные выводы о влиянии таких взрывов на климат и окружающую среду.

Оказалось, что ядерные взрывы могут иметь катастрофический эффект на температуру Земли. Первое, что ученые отметили, – само взрывное действие ядра. Огромные количества энергии, выделяемые при взрыве, приводят к разрушительным волнам удара и тепловому излучению. Земля окружается облаком пыли и газов, которые распространяются через атмосферу, создавая своеобразную преграду для солнечных лучей.

Кроме того, ядерные взрывы могут вызывать так называемый “ядерный зимний эффект”. В результате взрыва большого количества ядерных бомб, огромное количество пыли и дыма поднимается в стратосферу, где они могут оставаться в течение нескольких лет. Это приводит к формированию облаков, которые закрывают доступ солнечного света до поверхности Земли. В свою очередь это является причиной охлаждения атмосферы, что вызывает понижение температуры на Земле.