 

Мнение: Уроки истории

12.08.2023, 19:40, Разное
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Уже с нынешнего 1 сентября старшеклассники начнут изучать историю по новым учебникам.

В этих учебниках  много написано и про СВО, и про Украину…

Вот к примеру:  «Украина – ультранационалистическое государство. Сегодня любое инакомыслие на Украине жестоко преследуется, оппозиция запрещена, все русское объявлено враждебным…»

Подозреваю, что авторы учебника – пессимисты, паникеры и провокаторы. Учебники пишутся на годы и десятилетия. Выходит, что авторы учебника не сомневаются, что и через 5, 10, 15 лет Украина останется ультранационалистическим государством? И даже мысли не допускают, что спецоперация совсем скоро может завершиться, Украина будет демилитаризирована, с националистами и бандеровцами будет покончено?

Оставлю здесь еще несколько страниц нового учебника.

Была бы моя воля, я бы вообще приостановил изучение в школах историю России в период с 1991 по 2023 годы… Потому что мне жалко школьников…

Источник: Ирек Муртазин


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