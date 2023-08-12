 

Россиян, нажившихся на росте курса доллара, объявят иноагентами

12.08.2023, 19:33, Разное
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По итогам 2023
года более 1,2 млн граждан России могут быть признаны иноагентами, заявили в
Минфине. Именно такое количество жителей страны нажились на росте курса
иностранных валют по отношению к рублю.

Циничное и
незаконное обогащение единоличников в условиях, когда национальная валюта
переживает не лучшие времена, должно наказываться, уверен замглавы Минфина
Роман Фельдман. В то время, как страна ударными темпами отстраивает экономику в
условиях СВО с нацистско-бандеровским Западом, некоторые буржуазные элементы и
спекулянты выстрелили в спину родной стране, накупив валюту иностранных
государств, в том числе и недружественных.

Внесение этих граждан в списки
иноагентов могло бы стать справедливой и действенной мерой для их наказания. Нажившиеся
на курсе доллара предатели смогут искупить свою вину, сдав нажитую неправедными
способами валюту государству по твёрдому курсу 37 рублей за доллар и 4 рубля за
юань.

«Нехорошо
наживаться на национальной трагедии, – говорит Роман Фельдман. – Спекулянты,
единоличники и двурушники должны быть преданы справедливому всенародному
осуждению. В эти дни трудовой народ теряет накопления, и мы не позволим никому
в то же самое время преумножать свои богатства. Сдавайте, граждане, валюту. Пустые
карманы – чистая совесть».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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