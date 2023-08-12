Россиян, нажившихся на росте курса доллара, объявят иноагентами

По итогам 2023

года более 1,2 млн граждан России могут быть признаны иноагентами, заявили в

Минфине. Именно такое количество жителей страны нажились на росте курса

иностранных валют по отношению к рублю.

Циничное и

незаконное обогащение единоличников в условиях, когда национальная валюта

переживает не лучшие времена, должно наказываться, уверен замглавы Минфина

Роман Фельдман. В то время, как страна ударными темпами отстраивает экономику в

условиях СВО с нацистско-бандеровским Западом, некоторые буржуазные элементы и

спекулянты выстрелили в спину родной стране, накупив валюту иностранных

государств, в том числе и недружественных.

Внесение этих граждан в списки

иноагентов могло бы стать справедливой и действенной мерой для их наказания. Нажившиеся

на курсе доллара предатели смогут искупить свою вину, сдав нажитую неправедными

способами валюту государству по твёрдому курсу 37 рублей за доллар и 4 рубля за

юань.

«Нехорошо

наживаться на национальной трагедии, – говорит Роман Фельдман. – Спекулянты,

единоличники и двурушники должны быть преданы справедливому всенародному

осуждению. В эти дни трудовой народ теряет накопления, и мы не позволим никому

в то же самое время преумножать свои богатства. Сдавайте, граждане, валюту. Пустые

карманы – чистая совесть».

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