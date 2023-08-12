 

Смартфон Redmi K60 Extreme Edition получит флагманскую камеру Sony IMX800

12.08.2023, 19:15, Разное
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Президент Xiaomi Group, Лу Вейбин, поделился характеристиками высококлассного смартфона Redmi K60 Extreme Edition в своем сообщении в китайской социальной сети Weibo. Официальная презентация этой модели запланирована на 14 августа.

Новинка будет оснащена флагманским процессором MediaTek Dimensity 9200+, оперативной памятью до 24 ГБ и внутренним хранилищем объемом 1 ТБ, что обеспечит впечатляющую производительность. Важным дополнением станет защита от влаги и пыли, соответствующая стандарту IP68 – это впервые для бренда Redmi. Заслуживает внимания также новый OLED-дисплей с разрешением 1,5К и частотой обновления изображения 144 Гц. Для улучшения качества отображения экран будет поддерживаться выделенным чипом PixelWorks X7.

Смартфон будет оборудован камерами высочайшего уровня, включая 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX800 размером 1/1,49 дюйма с оптической и электронной стабилизацией. Данный сенсор также успешно использовался в модели Xiaomi 13. Кроме того, камера Redmi K60 Extreme Edition получит поддержку технологии обработки изображений Xiaomi Imaging Brain 2.0.

Новинка не будет единственным представителем на событии 14 августа. Вместе с Redmi K60 Extreme Edition также будут представлены складной смартфон Xiaomi Mix Fold 3, планшет Pad 6 Max и фитнес-трекер Band 8 Pro. Ранее компания уже продемонстрировала огромный 14-дюймовый планшет Pad 6 Max.


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