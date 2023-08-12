 

Стало известно, когда AMD выпустит свой ответ на DLSS 3 от Nvidia

12.08.2023, 19:15, Разное
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В сентябре 2023 года AMD планирует предоставить разработчикам доступ к своей инновационной технологии масштабирования FSR 3 и функции генерации кадров Fluid Motion Frame. Об этом сообщено в свежем видео от признанного инсайдера и автора YouTube-канала “Moore’s Law is Dead”.

Согласно утверждениям этого источника, AMD собирается представить новую технологию с выходом следующего поколения видеокарт, включая ожидаемую модель Radeon RX 7800 XT. Презентация FSR 3 состоялась в ноябре 2022 года. Эта технология, по замыслу AMD, способна удвоить производительность при разрешении 4K по сравнению с предыдущей версией FSR 2. Важно отметить, что AMD заявляет о совместимости FSR 3 с видеокартами предыдущего поколения, хотя конкретные детали пока не разглашаются.

Похожая на FSR 3 технология DLSS 3 от Nvidia также работает с искусственным интеллектом, используя тензорные ядра и ускоритель оптического потока на видеокартах RTX 40. В отличие от простого отклика на конкурентный DLSS 3, AMD подчеркивает, что FSR 3 – результат долгой и тщательной работы своих инженеров.


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