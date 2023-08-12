 

Скоро выходит обновленная PlayStation 5

12.08.2023, 18:05, Разное
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На горизонте уже виднеется новая версия консоли PlayStation 5, которая ожидается в сентябре. Заслуженный инсайдер, известный под псевдонимом BwE_Dev на Twitter, поделился видео, на котором продемонстрирован корпус этой обновленной консоли вместе с отсоединяемым дисководом.

Портал Insider-Gaming быстро подхватил эту информацию и пояснил о главных изменениях. На видео ясно видно, что новая модель PlayStation 5 (модель CFI-2016) получила улучшенный корпус. Он стал компактнее и тоньше, что, безусловно, удобно для пользователей. Особое внимание стоит уделить новым деталям: теперь на передней панели консоли расположено два порта USB-C. Но это еще не все. Для лучшей вентиляции и охлаждения устройства на корпусе появились две дополнительные вентиляционные прорези. Однако наиболее интересной особенностью является модульная конструкция съемного дисковода, который интегрирован в одну из этих прорезей. Судя по всему, компания предполагает продавать этот съемный оптический привод отдельно, позволяя пользователям выбирать, нужен ли им он в их консоли. Важно отметить, что даже в базовой конфигурации новая консоль станет еще более тонкой и элегантной.

Ранее на одном из китайских форумов появилось изображение версии PlayStation 5 без дисковода, что подтолкнуло обсуждения о возможных изменениях в дизайне консоли.

Согласно информации, предоставленной главным редактором Insider-Gaming Томом Хендерсоном, официальный выпуск новой PlayStation 5 запланирован на сентябрь 2023 года. На данный момент компания Sony еще не делала официального анонса относительно этой модели, и нет официальных комментариев по поводу слухов. В то же время компания продолжает выпускать стандартные модели PS5 с встроенным дисководом, а также версии Digital Edition, лишенные данного компонента.


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