 

Цена на актуальный iPhone в России опустилась на 25%

12.08.2023, 18:05, Разное
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Смартфон iPhone 12, разработанный корпорацией Apple и представленный в октябре 2020 года, теперь доступен для российских потребителей по более привлекательной цене. Как пишет ресурс Hi-Tech Mail.Ru, цена на этот аппарат снизилась на 25%.

В период старта продаж, стоимость iPhone 12 составляла 80 тысяч рублей. Однако, в настоящее время, минимальная цена на этот смартфон в российских интернет-магазинах упала ниже отметки в 60 тысяч рублей. Это сокращение цены на 25% от первоначальной суммы. Базовая версия iPhone 12 оборудована 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, с частотой обновления 60 Гц. Также у смартфона есть двойная 12-мегапиксельная камера, мощный чип Apple A14 Bionic и 4 ГБ оперативной памяти. Стройный и элегантный дизайн iPhone 12 подчеркивается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, исключительной двойной камерой с разрешением 12 Мп, а также внедрением процессора Apple A14 Bionic и 4 ГБ оперативной памяти.

Важно отметить, что минимальная версия аппарата оснащена 64 ГБ памяти, и носит в себе дизайн с более широким вырезом для камеры. Несмотря на то, что на момент осени этого года iPhone 12 отметит свой третий год с момента выпуска, он продолжает находить поддержку со стороны Apple. Компания планирует выпустить обновление iOS 17 для этой модели.

Также на рынке представлен более актуальный аппарат – iPhone 13, стоимость которого в РФ в настоящее время составляет в среднем от 68 до 70 тысяч рублей.


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