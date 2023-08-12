Кардиолог Варфоломеев назвал 5 ранних признаков ишемической болезни сердца

Исследовательский эксперт обнаружил, что первым сигналом о возможной ишемической болезни сердца может стать состояние груди. Это распространенное заболевание сердца, известное также как ишемическая болезнь сердца, влияет на миллионы людей по всему миру. Пластинки, состоящие из холестерина, жира, кальция и других веществ, могут узувать артерии, ограничивая кровоток к сердечной мышце.

Доктор-кардиолог Олег Варфоломеев, который специализируется на этой проблеме, объясняет, что снижение кровотока и поступления кислорода к сердцу может вызвать разнообразные симптомы. Эксперт подчеркивает, что следует обратить внимание на ранние признаки: боли в груди (стенокардия), одышку, дискомфорт в теле, предобморочное состояние и тошноту.

Важно знать, что стенокардия обычно проявляется при повышенной нагрузке на сердце, например, во время физической активности или стресса. Боль в груди может ощущаться как давление, стеснение, сдавливание или тяжесть, и она может распространяться в шею, руки, плечи, челюсть или спину.

Кроме того, ограниченный кровоток к сердцу может вызвать задержку жидкости в легких, что вызывает одышку. Отсутствие достаточного кислорода в крови, которая поступает в артерии, также может привести к усталости и слабости. И даже головокружение может быть результатом недостаточного кровоснабжения головного мозга из-за ишемической болезни сердца.

Если вы обнаружите хотя бы один из этих предупреждающих симптомов, необходимо обсудить ситуацию с вашим общим врачом. Он проведет осмотр, изучит вашу медицинскую историю и, при необходимости, назначит дополнительные исследования, такие как ЭКГ, стресс-тест, эхокардиограмма или коронарная ангиография.

Следуйте рекомендациям по изменению образа жизни, таким как здоровая диета, активность, прекращение курения и управление стрессом. Врач также может назначить лекарства для снятия симптомов и снижения риска осложнений.

С целью предотвращения сердечно-сосудистых проблем, Варфоломеев советует увеличить потребление жирной рыбы. Рыба, такая как тунец, скумбрия и лосось, богата омега-3 жирными кислотами, которые помогают поддерживать нормальный уровень холестерина в организме. Эти жиры способствуют снижению уровня триглицеридов, основного компонента жира в организме, и представляют здоровую альтернативу мясным продуктам с высоким содержанием насыщенных жиров.